Лещенко сидел в казино, теперь парятся люди: как в Екатеринбурге часть «Космоса» превратилась в бани

Левая половина «Космоса» успел повидать многое за 58 лет Фото: Vyacheslav Bukharov/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

В Екатеринбурге немало мест, которые пережили несколько жизней, меняя свое назначение и атмосферу. Одно из таких мест — первый этаж здания киноконцертного театра «Космос». Как пространство в центре города прошло путь от казино до мужского банного комплекса — в материале URA.RU.

Первый в Свердловске варьете

«Космос» был построен в 1967 году. Дебютный кинопоказ здесь прошел 25 декабря: зрителям представили киноэпопею «Железный поток», снятую режиссером Ефимом Дзиганом.

В советские годы «Космос» был самой крупной площадкой города Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Через девять лет здание чуть преобразилось — на первом этаже со стороны площади Дзержинского начал работать ресторан «Космос». Он был рассчитан на 1000 мест, и гости могли попробовать здесь блюда уральской и европейской кухни. Этажом выше располагались бар и первое в Свердловске варьете.

Продолжение после рекламы

В 1980-х годах ресторан стал местом, где часто появлялись представители криминального мира Свердловска. Впоследствии здесь сформировался штаб одной из наиболее влиятельных преступных группировок города — «Центровых».

Казино «Катариненбург»

В конце декабря 1991 года на первом этаже ресторана появилось казино «Катариненбург». Его открыла компания «Бизнес-клуб „Глобус“», которую связывали с ОПГ «Центр» и ее основателем Олегом Вагиным. Внутри было два рулеточных и четыре карточных стола, говорят, что все оборудование привезли из Великобритании.

«Катариненбург» быстро стал культовым местом — туда любили заезжать звезды российской эстрады и кино, такие как Лев Лещенко, Владимир Винокур, Александр Панкратов-Черный, Наталья Ветлицкая, Любовь Успенская. Частым гостем был Александр Абдулов.

С 1992 года в казино могли попасть лишь те, у кого была свободно конвертируемая валюта Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Также в «Катариненбурге» в 1990-е раз в неделю проходили милицейские облавы. В 1994 году «Глобус» вместе с казино попытались выселить из «Космоса»: комитет по управлению городским имуществом обвинил компанию в нарушении договора аренды и обратился в арбитражный суд. Однако «Глобус» все претензии опровергал, и в итоге компания с казино остались в «Космосе» еще на долгие годы.

Игровая площадка закрылась раньше, чем вступил в силу закон о запрете казино — 1 марта 2008 года. Это решение принял президент «Бизнес-клуба „Глобус“» Александр Вараксин, находясь тогда в тюрьме.

Дискотека «Эльдорадо»: место драк и молодежи

По соседству с казино «Катариненбург» в августе 1992 года появилась дискотека «Эльдорадо», которую также связывали с лидером «Центровых» Вараксиным. Площадка была недорогой, поэтому в основном здесь отдыхали те, кто не готов сильно тратиться, к тому же дискотека работала ежедневно. Горожанам это место запомнилось как площадка, где можно было потанцевать под хиты, поучаствовать в конкурсах на грани фола, а еще драки вне и в клубе были обыденностью.

Вывеска «Эльдорадо» пропадет уже в 2015 году Фото: сайт «Яндекс Панорамы»

В 2014 году «Эльдорадо» был втянут в нашумевшую историю с «убийцей Гуффи». 26-летний молодой человек на вечеринке в клубе познакомился с девушкой, приехал к ней домой по ее же приглашению, а затем убил, нанеся не менее 48 ножевых ранений. Преступник получил 19 лет строгого режима.

Несмотря на это, «Эльдорадо» проработал очень долго. В 2015 году его закрыли на реконструкцию, но он больше не открылся — окончательно дискотека перестала существовать в 2017 году, освободив место банкетному залу, а позже — мужскому банному клубу.

Продолжение после рекламы

Банный комплекс: новый этап в истории «Космоса»

Бани открылись на первом этаже ККТ 10 декабря 2023. Проектом занимались владельцы ресторанов «Высоты 5642» и «Сыроварни». Комплекс состоит из двух этажей: на первом — раздевалки, на втором — общая парная и три парные с местами. Также посетители могут расслабиться в джакузи, посетить групповые парения. Раньше сюда могли ходить все, но в августе 2024 года комплекс закрыли для женщин. Сейчас комплекс позиционирует себя как «мужской банный клуб».

Сейчас комплекс позиционирует себя как место для мужского отдыха Фото: Размик Закарян © URA.RU

Место с такой длинной и яркой историей не могло обойтись и без инцидентов. Так, спустя пять дней после открытия бани загорелись. Как объясняло потом руководство, причиной стала техническая ошибка строителей. Клуб быстро привели в порядок, а также провели дополнительную проверку безопасности.

Кроме этого, в октябре 2025 года «Космос» вновь появился в информационной повестке: у одного из гостей украли наручные часы стоимостью более 150 тысяч рублей. Мужчина рассказал, что положил их в шкафчик в раздевалке, забрал магнитный ключ с собой, а спустя два с половиной часа, когда вернулся в раздевалку, шкафчик оказался открыт, часов на месте не было. Менеджер банного клуба заявил пострадавшему, что кража личных вещей происходит уже не в первый раз, и пообещал возместить ущерб.