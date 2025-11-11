Световое шоу на льду и уличный театр: какие развлечения ждут екатеринбуржцев в парке Маяковского
На катке «Северное сияние» можно будет кататься в лучах и под живую музыку
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
На катке «Северное сияние» в парке Маяковского для екатеринбуржцев впервые будут проводить световые шоу. Эти и другие зимние развлечения анонсировал директор Павел Зубакин.
«Мы его обновим. Во-первых, с точки зрения праздничной иллюминации: в этом году появится новая световая фигура „Кит“, которая в свое время так полюбилась жителям Екатеринбурга. Сначала она была на площади 1905 года, когда там был ледовый городок, потом переехала в парк Маяковского, теперь обновленный „Кит“ появится на катке „Северное сияние“. В этом году мы постараемся сделать очень классный проект на катке, он будет связан со световым шоу, с возможностью не только кататься под живую музыку, но и под световое представление», — поделился директор ЦПКиО на пресс-конференции в ТАСС.
Из ближайших развлечений горожан ждет открытие зимней горки высотой с пятиэтажный дом. Покататься на бубликах все желающие смогут уже с 14 ноября, при этом цена не изменится и останется такой же, как и в прошлом году. В этот же день стартует фестиваль «Королевство волшебных теней»: возле «Перевернутого дома» установят световые фигуры.
6 декабря в ЦПКиО пройдет открытие «Снежного парка»: в этот день на территории зажгут праздничную иллюминацию, презентуют елку и покажут иммерсивный спектакль от московского уличного театра. Как и в прошлые годы, в парке будут работать фуд-корты, а на входе в парк со стороны Щорса появятся новогодние украшения.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!