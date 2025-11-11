Световое шоу на льду и уличный театр: какие развлечения ждут екатеринбуржцев в парке Маяковского

На катке «Северное сияние» можно будет кататься в лучах и под живую музыку Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

На катке «Северное сияние» в парке Маяковского для екатеринбуржцев впервые будут проводить световые шоу. Эти и другие зимние развлечения анонсировал директор Павел Зубакин.

«Мы его обновим. Во-первых, с точки зрения праздничной иллюминации: в этом году появится новая световая фигура „Кит“, которая в свое время так полюбилась жителям Екатеринбурга. Сначала она была на площади 1905 года, когда там был ледовый городок, потом переехала в парк Маяковского, теперь обновленный „Кит“ появится на катке „Северное сияние“. В этом году мы постараемся сделать очень классный проект на катке, он будет связан со световым шоу, с возможностью не только кататься под живую музыку, но и под световое представление», — поделился директор ЦПКиО на пресс-конференции в ТАСС.

Из ближайших развлечений горожан ждет открытие зимней горки высотой с пятиэтажный дом. Покататься на бубликах все желающие смогут уже с 14 ноября, при этом цена не изменится и останется такой же, как и в прошлом году. В этот же день стартует фестиваль «Королевство волшебных теней»: возле «Перевернутого дома» установят световые фигуры.

