Очереди заметили в разных магазинах Фото: Илья Московец © URA.RU

В торговых центрах Екатеринбурга столпились покупатели, так как магазины объявили о крупных распродажах в честь Всемирного дня шопинга. Ажиотаж, очереди и скидки — в фоторепортаже URA.RU.

Так, в торговом центре «Пассаж» особым вниманием у покупателей пользуются магазины «Золотое яблоко», Kuchenland Home, магазин техники DNS и магазин одежды «Син». А в ТЦ «Успенский» скопление людей заметили в Modis и магазинах с обувью.

Посетители могут успеть купить вещи со скидкой до 50% или приобрести для себя что-то новое по акции «1+1». В магазинах техники установили желтые ценники на смартфоны, а косметику предлагают купить с дисконтом в 60%.

