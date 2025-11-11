Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Екатеринбуржцы рванули в торговые центры из-за огромных скидок. Фото

В ТЦ Екатеринбурга выстроились длинные очереди за товарами на распродажах
11 ноября 2025 в 19:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Очереди заметили в разных магазинах

Очереди заметили в разных магазинах

Фото: Илья Московец © URA.RU

В торговых центрах Екатеринбурга столпились покупатели, так как магазины объявили о крупных распродажах в честь Всемирного дня шопинга. Ажиотаж, очереди и скидки — в фоторепортаже URA.RU.

Так, в торговом центре «Пассаж» особым вниманием у покупателей пользуются магазины «Золотое яблоко», Kuchenland Home, магазин техники DNS и магазин одежды «Син». А в ТЦ «Успенский» скопление людей заметили в Modis и магазинах с обувью.

Посетители могут успеть купить вещи со скидкой до 50% или приобрести для себя что-то новое по акции «1+1». В магазинах техники установили желтые ценники на смартфоны, а косметику предлагают купить с дисконтом в 60%.

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/10

Фото: Илья Московец © URA.RU



 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал