«С приходом холодов не уехать»: екатеринбуржцы жалуются на популярный автобусный маршрут
С приходом холодов ПАЗы не вместят всех пассажиров
Фото: Илья Московец © URA.RU
Жители Екатеринбурга переживают из-за приближения морозов, так как не смогут добираться до работы на небольших автобусах, типа ПАЗ, которые используют частные перевозчики. В частности, читатели URA.RU пожаловались на маршрут №81, курсирующий с Пионерского поселка, через ТЮЗ, Площадь 1905 года до поселка Совхозный.
«С наступлением холодов на нем вообще не уехать. Автобус маленький, никто не влезает. Приходится либо ждать троллейбус №34, чтобы ехать с пересадкой, либо идти пешком в сторону центра», — пожаловалась одна из пассажирок. Маршрут автобуса №81 обслуживает ООО «Авто-Ном». К ним также относятся автобусы, курсирующие по маршрутам №41, 53, 68, 80.
В мэрии URA.RU корреспонденту объяснили, что перевозчик в 2026 году начнет переходить на автобусы большого класса, типа НеФАЗ, МАЗ. Коснется модернизация и маршрута №81.
Ранее замдиректора департамента транспорта мэрии Николай Вахлов заявил, что в 2026 году частных перевозчиков обяжут в рамках новых брутто-контрактов покупать автобусы большого класса, длиной больше 10 метров, типа НеФАЗ, МАЗ. А ПАЗ (средний класс) останется на отдаленных территориях. Там, где ездит небольшое количество людей.
Фото: URA.RU
