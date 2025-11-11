Екатеринбуржцы подхватили модный российский тренд. Фото, видео
Чаще всего к городским кормушкам прилетают синицы
В Екатеринбурге замечен новый тренд: горожане ставят на окнах кормушки, спасая от голода птиц. Следуя зову сердца и веянию моды, корреспондент URA.RU тоже обустроил птичью столовую, в которую с первым снегом полетели первые посетители. Агентство проверило на себе, чем лучше угощать крылатых гостей, а орнитолог Нина Садыкова дала любителям природы несколько простых и интересных советов.
Тренд на кормушки в России и Екатеринбурге
В России даже создана карта птичьих кормушек
«Тренд на кормушки действительно есть. В частности, в последние годы проходит Всероссийская акция, курируемая Союзом охраны птиц России, где россияне могут принять участие в разных конкурсах. Там даже создана карта птичьих кормушек. Может быть, отчасти поэтому уральцы стали больше заботиться о пернатых», — сказала Садыкова.
Лично я подсмотрела идею у соседей, которые установили кормушку на втором этаже. С раннего утра и до вечера возле нее порхают синицы. Не без легкой зависти я купила себе похожую стеклянную кормушку, которая легко и очень надежно прикрепилась на двусторонний скотч. Признаться, я не особо верила, что на мой 12 этаж полетят птицы, но сомнения оказались напрасны.
На каких этажах можно делать кормушки
С первым снегом синицы осмелели
Уже в первый вечер, вернувшись с работы, я обнаружила, что подоконник усыпан шелухой от семечек. Так продолжалось больше недели: птицы наведывались, пока меня не было дома, а мне лишь оставалось подсыпать в кормушку еду. Я не представляла, кто именно ко мне прилетает: одна это птица или несколько, синицы это или воробьи.
Все изменилось в день, когда в Екатеринбурге выпал первый снег. Ранним утром, еще в сумерках, меня разбудил стук в окно: это стучала клювом синичка, пытаясь расщелкать семечко подсолнечника. И так продолжалось весь день: четыре птички прилетали друг за другом, ссорились у кормушки и растаскивали семечки. Поначалу их пугали фигуры людей за окном, но к вечеру они осмелели. Мой маленький сын делал со столом уроки, а синицы весело кружили рядом за окном.
Кто может в городе прилетать к кормушкам
К кормушкам недалеко от парков могут прилетать поползни
Думаю, успех в моем случае случился из-за пустыря рядом с домом, заросшего лесом. В нем обитают птицы, которые и заметили мою кормушку. Нина Садыкова полагает, что устанавливать кормушки на этажах небоскребов бессмысленно: туда никто не полетит. Поэтому если вы обитаете на нижних и средних этажах, то шансы заполучить пернатых есть. А если вы жильцы высоких этажей, то не факт. В таком случае кормушку придется продать или подарить.
Как правила, в обычных городских дворах к кормушкам прилетают синицы и воробьи. Если дом находится близко к парку, то могут еще наведаться поползни и щеглы. «На высокие этажи могут прилетать голуби, для них удобнее другой тип кормушек — на подоконнике. Но это для тех, кто любит кормить голубей», — добавила орнитолог.
Чем и как часто надо кормить птиц
Самым оптимальным зимним кормом являются семечки подсолнечника. Обязательное условие — они должны быть не жареными и не солеными, это смертельно опасно для птиц. Семечки можно купить в овощных киосках или на рынке, также можно приобрести специальный корм в зоомагазинах. Садыкова обратила внимание, что важно соблюдать определенный ритм наполнения кормушки.
Кормушки надо наполнять с определенной частотой
«Если птицы кормушку нашли, они могут ее быстро опустошать. Но это не значит, что вы должны ведрами сыпать в нее семечки. Можно наполнять, например, каждые два дня, засыпать полную кормушку, но чтобы это было более-менее ритмично. Не обязательно кормить птиц досыта: они должны сохранять привычку искать корм», — объяснила она.
В противном случае пернатые оказываются привязанными к определенному месту и теряют ресурсы, чтобы находить другие места подкормки. Если вы вдруг уедете в отпуск, у них не останется запасных вариантов найти еду. «А в случае определенного графика у них сохраняется поисковое поведение. Тут поели, там поели, дальше полетели. Не надо, чтобы все время было доступное ведро семечек. Лучше конкретная доза раз в два-три дня», — добавила орнитолог.
Необычная идея птичьего печенья
В парках лучше не вешать пластиковые кормушки, а сделать птичье печенье
По ее словам, тем горожанам, которые живут высоко, имеет смысл устанавливать кормушки не на окнах, а, например, в парках. В этих случаях она советует не вешать картонную коробку или пластиковую бутылку в каких-то новых местах, а присоединиться к уже готовой кормушке, которую птицы знают и к которой летят.
«А еще хорошо делать птичье печенье, особенно это подходит для семей с детьми. Это такие съедобные эко-кормушки, когда семечки впрессованы в массу жира или желатин. Они замораживаются, развешиваются на деревьях, и птицы их постепенно съедают. Такая подкормка оптимальна: детям интересно и поучительно, птицам полезно и сытно, а парк не замусоривается пластиком», — объяснила Садыкова.
