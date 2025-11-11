Такой проект реализовывают в Академическом районе Екатеринбурга Фото: пресс-служба «РСГ-Академическое»

Архитекторы АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») заняли бронзу на международном фестивале «Зодчество» за проект набережной Патрушихи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«Большая честь для архитектурной команды нашей компании стать участниками XXXIII Международного архитектурного фестиваля «Зодчество-2025» и представить свою работу наряду с коллегами из лучших архитектурных бюро страны. Хочу отметить высокий уровень профессионализма и разнообразие концептуальных решений в представленных конкурсных работах. Награда стала признанием высокого уровня профессионализма наших архитекторов и подтверждением значимости проекта для будущего развития Академического района», — отметил главный архитектор «РСГ-Академическое» Александр Ананьев.

Проект предполагает развитие прибрежной территории с созданием яруса дорожек, строительство нового моста, который соединит две части 26-го квартала в Академическом. На самой набережной разместят амфитеатр и площадки для спорта и выгула собак. Архитекторы, как утверждают в компании, учли пожелания почти двухсот жителей района.

Фестиваль «Зодчество» проводится с 1992 года Союзом архитекторов России при поддержке правительства Москвы, Министерства строительства и ЖКХ РФ и Москомархитектуры. Его цель — выявление лучших архитектурных практик, развитие градостроительной деятельности и формирование современной комфортной городской среды.