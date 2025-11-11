«Кинулся с молотком, избил беременную»: истории нападений на учительниц в Екатеринбурге

В столице Урала педагоги становились жертвами южан и агрессивных школьников Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге 5 ноября неизвестная накинулась на учительницу. Потерпевшая сняла побои и обратилась за помощью в полицию. Силовики уже начали проверку. К сожалению, похожие случаи в столице Урала происходят периодически. В этой сбойке URA.RU рассказывает о похожих криминальных историях.

Избили молотком

Утром 25 декабря 2019 года девятиклассник с молотком на улице набросился на учительницу русского языка и литературы школы №24 Марину Заболотную. Она получила черепно-мозговую травму. Все произошло возле ее дома на улице Краснодарской, что в нескольких шагах от образовательного учреждения.

По непроверенной информации, поводом для нападения могло стать то, что подросток получил двойку за невыученное стихотворение. Директор школы говорила, что у парня была слабая успеваемость. При этом его семья — благополучная, а мальчик раньше в конфликты не попадал.

Против ученика было возбуждено уголовное дело. Суд отправил его на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Южане набросились на дочь и мать

В начале февраля 2022 года двое парней Намиг Байрамов и Роял Гасымов в автобусе оскорбляли и избили 19-летнюю девушку. Она позвонила маме —учительнице Надежде Глазовой, чтобы та встретила ее на остановке. Там мужчины продолжили издеваться над жертвой и стали избивать ее маму. Девушка получила ушибы и сотрясение мозга, а женщину положили в больницу с переломом ноги.

Ситуацией возмутился ныне бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По его указу в городе начались проверки трудовых мигрантов. Силовики возбудили уголовное дело и задержали подозреваемых. Им вменили статьи о групповом хулиганстве и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Родные записывали обращение к Куйвашеву и заявляли о невиновности Байрамова и Гасымова. Когда дело ушло в суд, парням исполнилось 18 лет. Во время судебного следствия Байрамов утверждал, что 19-летняя жертва якобы пыталась забрать у него сумку. Второй фигурант по бумажке прочитал извинение и раскаяние.

Парней признали виновными. Гасымов и Байрамов получили от 3,5 до 4 лет лишения свободы. Каждый из них должен выплатить потерпевшим около 600 тысяч рублей.

Избили беременную

На Вторчермете 8 октября в школе №87 агрессивный ученик ударил беременную учительницу начальных классов Кристину Заболотную. Выяснилось, что школьник ругался с другим ребенком на уроке физкультуры, а педагог хотела его успокоить. Пока она успокаивала всех, мальчик случайно ударил ее по спине рукой, говорили в горадминистрации.

На следующий день учительница ушла на больничный, потому что плохо себя чувствовала.Она была на последнем сроке беременности. Директор школы в беседе с URA.RU заявлял, что удар по спине не причинил травмы женщине. А ухудшение самочувствия педагога связано с ее состоянием до происшествия.

Нападение на улице

Днем 5 ноября на улице Фучика, 1 незнакомка напала и избила 44-летнюю учительницу. Ее забивали руками и ногами. Потерпевшая просила прохожих о помощи, но никто не отзывался. Когда все закончилось, она сняла побои и пошла в полицию.