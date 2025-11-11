Свердловчанин не смог помыться после тренировки и засудил фитнес-клуб

В фитнес-клубе не было горячей воды Фото: Илья Московец © URA.RU

В Каменске-Уральском (Свердловская область) посетитель фитнес-зала Bright Fit не смог принять душ после тренировки из-за отключения горячей воды и пошел в суд. На досудебную претензию в компании не отреагировали, и тогда подключился Роспотребнадзор, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Специалисты указали, что согласно закону РФ „О защите прав потребителей“, исполнитель обязан оказать услугу, соответствующую обязательным требованиям СанПиН 2.1.3678-20», — пояснили там. Согласно закону, фитнес-зал должны оборудовать горячей и холодной водой, а также автономной системой горячего водоснабжения.