В Нижнем Тагиле появился на свет мальчик-альбинос с глазами цвета граната. Малыш с необычайной внешностью родился абсолютно здоровым, но из-за врожденного альбинизма у него белоснежные волосы, рассказали в пресс-службе минздрава Свердловской области.

«Богатырь Али из Нижнего Тагила тоже уникален, и не только тем, что его организм почти не вырабатывает меланин — пигмент, определяющий цвет кожи, волос и глаз. Важно, что появления на свет этого малыша ждали родители, брат и маленькая сестричка, которых момент встречи сделал очень счастливыми», — сказала замгубернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Редчайшее природное явление встречается примерно у одного из 17-20 тысяч новорожденных. Когда мальчик родился, врачи признались, за 25 лет работы не видели ничего подобного. «Белый, словно ангел, с глазами цвета граната. И это при том, что мы с мужем смуглые и черноволосые», — подчеркнула мама.

Теперь в семье трое детей: старшему сыну пять лет, дочери — три года. Они с восторгом приняли младшего брата, не отходят от него ни на минуту, приносят игрушки и помогают пеленать.

