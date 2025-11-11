«Нартекс», деньги, приговор: что известно о деле осужденного охотника на свердловских чиновников

Евгений Мальцев вину в инкриминируемом не признал Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему сотруднику управления безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД майору Евгению Мальцеву. Его отправили за решетку на семь лет по обвинению в покушении на посредничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Отставной офицер вину не признал. Все, что известно об уголовном деле, — в материале URA.RU.

Задержание

О задержании Мальцева стало известно после того, как в Екатеринбурге возбудили дело против его руководителя — Андрея Дьякова. Последнего обвинили в получении крупной взятки и отправили в колонию на четыре года.

Как считает следствие, Мальцев получил 30 млн рублей от замдиректора строительной фирмы «Нартекс» за прохождение госэкспертизы по школе в Косулино. Эти деньги Евгений якобы передал своему товарищу Андрею Ларионову, а тот — другому экс-полицейскому Сергею Кондрашину (есть версия, что он якобы погиб на СВО). Сумма должна была дойти до чиновников Управления государственной экспертизы. Дошли или нет, неизвестно. По одной из обсуждаемых версий, они так и остались у Кондрашина, который лишь делал вид, что решает вопрос.

Мальцева не стали заключать под стражу. На время следствия он был под подпиской о невыезде. Отставного офицера, как сообщили в областном СУ СК, изобличили сотрудники регионального УФСБ.

Суд и приговор

Дело Мальцева ушло в Верх-Исетский районный суд. Туда же поступили материалы по Ларионову. Последнему вменили ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Судебное разбирательство над Мальцевым заняло 12 заседаний.

Утром 11 ноября судья Юлия Меркулова признала бывшего оперативника виновным и вынесла вердикт — семь лет в колонии строгого режима. Майора взяли под стражу в зале суда.

Также Меркулова сняла арест с двух прицепов, автомобиля, маломерного суда, десяти тысяч долларов США и нескольких сотен тысяч рублей. Все это изымали во время обысков силовики.

Репутация «грозы чиновников»

В силовой среде Мальцев имеет репутацию грозы свердловских чиновников. У него в разработке, к примеру, был бывший замминистра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицин, которого судят за взяточничество. По неподтвержденной информации, Мальцев даже участвовал в его задержании. Кроме того, отставной полицейский якобы занимался уголовными делами многих других свердловских чиновников, в частности мэров, которые сейчас за решеткой.