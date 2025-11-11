Полпреда Жогу представили к престижной награде

Жогу отметили в патриотическом воспитании молодежи Фото: Илья Московец © URA.RU

Полпред президента России в УрФО Артем Жога вошел в шорт-лист главной просветительской награды страны «Знание.Премия», куда включили больше ста номинантов. Жога представлен в номинации «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества», рассказали представители Российского общества «Знание».

«Среди 112 номинантов на победу в этом сезоне есть и полпред президента в одном из округов, губернаторы, выдающиеся ученые, известные журналисты, педагоги, участники спецоперации и многие другие. Всех этих людей объединяет вера в силу знаний и ответственность за будущее страны», — сказал гендиректор организации Максим Древаль.