Полпреда Жогу представили к престижной награде
Жогу отметили в патриотическом воспитании молодежи
Фото: Илья Московец © URA.RU
Полпред президента России в УрФО Артем Жога вошел в шорт-лист главной просветительской награды страны «Знание.Премия», куда включили больше ста номинантов. Жога представлен в номинации «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества», рассказали представители Российского общества «Знание».
«Среди 112 номинантов на победу в этом сезоне есть и полпред президента в одном из округов, губернаторы, выдающиеся ученые, известные журналисты, педагоги, участники спецоперации и многие другие. Всех этих людей объединяет вера в силу знаний и ответственность за будущее страны», — сказал гендиректор организации Максим Древаль.
Жогу представили к награде за патриотическое воспитание молодежи, конкурсы творческих работ и форумы. Так, полпред в конце 2024-го собрал форум волонтеров и гражданских активистов «Патриоты Урала». «Артем Жога также ведет активную просветительскую деятельность в социальных сетях, где рассказывает реальные истории солидарности и мужества», — пояснили в организации.
