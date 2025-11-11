Свердловчанин переводил бывшей деньги на выдуманного ребенка

Девушка несколько лет играла роль матери Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Серове (Свердловская область) местная жительница несколько лет обманывала бывшего парня, выдумывая историю о совместном ребенке, на жизнь которого тот переводил ей деньги. Девушку удалось раскрыть, когда молодой человек решил проведать сына, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

«Пара рассталась в 2018-м. И вскоре Анастасия написала Андрею, что ждет от него ребенка и нуждается в деньгах. Тот поверил и некоторое время переводил ей денежные суммы», — пояснили в инстанции.

Летом 2025-го Анастасия снова обратилась за помощью к молодому человеку, заявив, что «их сын» находится в детдоме из-за финансовых трудностей. Андрей перевел 50 тысяч рублей. Вскоре он приехал в Серов ради встречи с ребенком. Через знакомых он узнал, что никакого сына у них с Анастасией не было, и обратился в полицию.

Продолжение после рекламы