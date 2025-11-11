Власти Екатеринбурга назвали причину провала фестиваля «Лето на площади»

«Лето на площади» может поменять формат, но площадка будет такой же открытой и пригодной для проведения мероприятий Фото: Илья Московец © URA.RU

Организаторы фестиваля «Лето на площади» в Екатеринбурге проанализировали прошедший сезон и пришли к выводу, что основная проблема заключалась в неправильном позиционировании площадки. Об этом рассказал директор департамента культуры мэрии Илья Марков.

«Основная наша недоработка была в том, что мы неправильно позиционировали этот фестиваль. Это был и не фестиваль, идея была в том, чтобы площадь [1905 года] стала городским пространством с возможностью на ней проведения неких мероприятий. Изначально в концепции мы не предполагали, что каждые выходные там будут проходить мероприятия», — пояснил Марков на пресс-конференции в ТАСС.

Он выразил надежду, что в следующем году удастся поработать с сообществами, которые захотят провести события на площади, но им стоит готовиться к сложностям. «Есть немаловажный факт, что ввиду требований антитеррористической безопасности проведение даже небольшого, но массового мероприятия влечет за собой много нюансов. Не все организаторы готовы в частном формате к трате ресурсов. Возможно, площадь поменяет концепцию в летнем формате, мы увидим какие-то новые решения», — подчеркнул директор департамента культуры.

Продолжение после рекламы