Владельцы киосков в Екатеринбурге пошли в обход законов

Владельцы киосков в Екатеринбурге начали обходить закон, чтобы не остаться без бизнеса. Они переносят НТО (нестационарные торговые объекты), которые попадают под демонтаж в связи с окончанием договоров аренды, на земли «третьих лиц», относящиеся к федеральной или частной собственности. Количество таких киосков выросло на 35%, заявил в беседе с корреспондентом URA.RU депутат гордумы Сергей Козлов.

«Пока мы боролись с, так сказать, выносом [киосков], количество НТО на землях „третьих лиц“ выросло на 35%. Предприниматели освобождают место [где закончилась аренда] и перевозят [киоск] на 100 метров ближе к дому, и все. И на муниципальной земле они уже не стоят, регулирования муниципального образования нет. Они находятся на землях „третьих лиц“ — это федеральная собственность, это частная собственность», — объяснил Козлов.

По его словам, проблема будет поднята в думе на очередной комиссии. Так как отток предпринимателей в «серую зону» будет расти. И при этом город не сможет диктовать условия по внешнему виду и потеряет деньги на аренде.

На заседании гордумы 11 ноября 2025 года депутаты поддержали внесение поправок в положение об условиях размещения НТО в Екатеринбурге. Согласно требованиям прокуратуры, которая опротестовала несколько моментов, касающихся аукционной документации, пункты решили исключить из правил. Теперь наличие задолженностей по аренде, игнорирование требований по демонтажу не будет являться причиной для отказа предпринимателю в участии в новых аукционах.