ХК «Автомобилист» уступил «Адмиралу» в юбилейной тренера
«Автомобилист» пропустил четыре шайбы
Фото: Илья Московец © URA.RU
Хоккейный клуб «Автомобилист» уступил «Адмиралу» в регулярном матче КХЛ, который стал 400-м для Николая Заварухина в качестве главного тренера. Игра состоялась во Владивостоке и закончилась со счетом 4:2.
Среди екатеринбуржцев забитыми шайбами отличились Ярослав Бусыгин и Максим Денежкин. У «Адмирала» авторами голов стали Даниил Гутик, Никита Тертышный, Никита Сошников и Кайл Олсон.
Сейчас «Автомобилист» занимает четвертое место в КХЛ с 31 очком. «Адмирал» находится на десятом месте с 20 очками.
