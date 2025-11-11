Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Спорт

ХК «Автомобилист» уступил «Адмиралу» в юбилейной тренера

ХК «Автомобилист» проиграл «Адмиралу» со счетом 4:2
11 ноября 2025 в 17:25
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
«Автомобилист» пропустил четыре шайбы

«Автомобилист» пропустил четыре шайбы

Фото: Илья Московец © URA.RU

Хоккейный клуб «Автомобилист» уступил «Адмиралу» в регулярном матче КХЛ, который стал 400-м для Николая Заварухина в качестве главного тренера. Игра состоялась во Владивостоке и закончилась со счетом 4:2.

Среди екатеринбуржцев забитыми шайбами отличились Ярослав Бусыгин и Максим Денежкин. У «Адмирала» авторами голов стали Даниил Гутик, Никита Тертышный, Никита Сошников и Кайл Олсон.

Сейчас «Автомобилист» занимает четвертое место в КХЛ с 31 очком. «Адмирал» находится на десятом месте с 20 очками.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал