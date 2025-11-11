Свердловчанка заплатит крупную сумму за комментарии в соцсети
Женщина засыпала гневными комментариями посты в «Одноклассниках»
Фото: Анна Майорова © URA.RU
С жительницы Каменска-Уральского (Свердловская область) взыскали почти 180 тысяч рублей за гневные комментарии под постами в соцсети «Одноклассники». Женщина обвиняла четырех работников хостела в тяжких преступлениях, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
«В своих комментариях Валентина утверждала, что работники хостела являются членами „семейного подряда — банды“, занимаются убийствами пожилых людей, отъемом у них денег и квартир, жестоком обращении с постояльцами частного пансионата. В частности, она прямо обвинила их в убийстве бывшего мужа», — пояснили в инстанции.
Тогда работники хостела обратились с иском в суд. Каждый требовал взыскать с женщины по 100 тысяч рублей, уверяя, что подобные комментарии испортили их репутацию. После рассмотрения дела и лингвистической экспертизы иск удовлетворили частично, взыскав с виновной почти 180 тысяч рублей.
