Свердловчанка заплатит крупную сумму за комментарии в соцсети

С жительницы Каменска-Уральского (Свердловская область) взыскали почти 180 тысяч рублей за гневные комментарии под постами в соцсети «Одноклассники». Женщина обвиняла четырех работников хостела в тяжких преступлениях, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

«В своих комментариях Валентина утверждала, что работники хостела являются членами „семейного подряда — банды“, занимаются убийствами пожилых людей, отъемом у них денег и квартир, жестоком обращении с постояльцами частного пансионата. В частности, она прямо обвинила их в убийстве бывшего мужа», — пояснили в инстанции.