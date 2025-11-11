«Газпром» начал добывать «трудный» сенонский газ на Ямале

Скважина работает в опытно-промышленном режиме (архивное фото) Фото: media.gazprom-neft.ru.

В ЯНАО на Медвежьем месторождении получили промышленный приток природного газа из сенонских отложений. Пока скважина 4С работает в опытно-промышленном режиме, однако специалисты намерены в скором времени добыть первый миллион кубометров газа, сообщают в «Газпроме».

«Компания „Газпром добыча Надым“ поставила на государственный баланс запасы сенонского газа и в октябре начала его добычу», — сообщает издание «Газовик». Поисково-оценочную скважину 4С запустили на Медвежьем месторождении в ЯНАО, где уже несколько лет ведется поиск дополнительных залежей. Месторождение входит в состав Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции и считается одним из самых перспективных по добыче «трудного» ямальского газа.

В обществе отмечают, что 4С — первая скважина, давшая промышленный приток с таких горизонтов. «Ожидаем, что в ближайшее время будет получен первый миллион кубометров газа, поставленный в единую систему газоснабжения», — цитирует издание слова заместителя начальника отдела департамента ПАО «Газпром» Алексея Крутого.

Скважина работает в опытно-промышленном режиме и продуктивность ее минимальна — характеристики пласта пока изучаются. Однако специалисты подчеркивают, что это уже промышленный газ. Его подключают в газосборную сеть с подачей углеводородов на газовый промысел № 3.

Залежи сенонского газа отличаются низкой проницаемостью пород. Это делает добычу более трудоемкой, но при этом не требует затрат на переработку, так как получаемый метан уже готов к использованию. Залежи располагаются на глубине от 1000 до 1700 м.