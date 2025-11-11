Ямальские гиревики привезли высшие награды со всероссийского турнира

Турнир по гиревому спорту прошел в Ярославской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ямальские гиревики показали высокие результаты на Всероссийском «Кубке ветеранов». Об этом сообщили в пресс-службе департамента по физической культуре и спорту ЯНАО.

«Таркосалинец Василий Муртазин среди мужчин 50-54 лет в весовой категории до 68 кг дважды поднялся на первую ступень пьедестала — ему не было равных в „рывке“ и „толчке“. Спортсмен тренируется в спортшколе „Геолог“ под руководством Константина Баева», — рассказали в telegram-канале департамента.

Житель Надыма Владислав Потапов, подопечный тренера Юрия Урывского, первенствовал в «толчке» среди мужчин 45–49 лет в весовой категории до 73 кг, занял второе место в «толчке длинным циклом» и завоевал золото в абсолютном зачете в «рывке» среди всех мужчин.

Продолжение после рекламы