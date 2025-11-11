Школы ЯНАО переходят на новую платформу: что ждет учеников и родителей
Школьников в ЯНАО переводят на новую платформу «Госуслуги. Моя школа». В связи с этим образовательные учреждения Салехарда с 5 по 9 ноября объявляли неделю без домашних заданий. Как работает новая система, что ждет школьников и родителей, рассказали в материале URA.RU.
Почему в Салехарде переходят на платформу «Моя школа»
В приложении реализовано единое расписание, где указаны все учебные занятия, дополнительные кружки и личные дела ребенка. Пользователи имеют возможность самостоятельно вносить новые события, такие как занятия с репетиторами или медицинские консультации. Система позволяет ученикам отслеживать домашние задания, а родителям — контролировать процесс их выполнения.
Приложение предоставляет возможность следить за успеваемостью: доступны не только текущие и итоговые оценки, но и информация о динамике изменения среднего балла. Кроме того, можно ознакомиться с результатами выполнения контрольных работ всего класса. Для повышения мотивации ребенка предусмотрена функция поощрения: родители могут выражать одобрение, ставя лайки за хорошие оценки и выполненные задания.
В распоряжении пользователей — цифровая библиотека, к материалам которой можно получить быстрый доступ путем сканирования QR-кодов. На стартовом экране «Лента» собраны все важные уведомления, информация об оценках и заданиях, а также данные об изменениях в расписании. Безопасность данных обеспечена на высоком уровне: вся информация о ребенке доступна исключительно родителям. Для работы с приложением необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».
Как пользоваться платформой «Моя школа»
Для начала работы с сервисом необходимо выполнить следующие шаги:
- Воспользоваться веб-версией или установить мобильное приложение «Госуслуги. Моя школа»;
- Авторизоваться через «Госуслуги», используя подтвержденную учетную запись;
- Предоставить согласие на обработку персональных данных, получение информации об успеваемости и доступ к образовательному контенту;
- Указать регион, в котором находится школа.
Обратите внимание: для использования сервиса требуется наличие подтвержденной учетной записи ребенка на «Госуслугах». Для детей старше 14 лет необходима отдельная учетная запись, для детей младше 14 лет — учетная запись, привязанная к аккаунту родителя. После авторизации информация об образовательном учреждении и классе будут отображены автоматически.
Где скачать приложение «Моя школа»
Скачать приложение «Госуслуги. Моя школа» можно в RuStore, Google Play и App Store. Если возникли трудности, то можно обратиться за помощью в департамент образования.
