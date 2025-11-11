Лабытнанги получит губернаторскую премию за лучший общественный транспорт

Бюджету Лабытнанги перечислят 3 миллиона рублей за победу в отраслевом конкурсе Фото: Илья Московец © URA.RU

Правительство ЯНАО выделило три миллиона рублей бюджету города Лабытнанги в качестве целевой дотации за победу в конкурсе лучших муниципальных управленческих команд. Соответствующее постановление подписано губернатором Дмитрием Артюховым.

«В соответствии с решением правительства ЯНАО Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО должен выделить в 2025 году из окружного бюджета дополнительную финансовую помощь городскому округу Лабытнанги. Сумма дотации составит 3 000 000 (три миллиона) рублей. Средства предназначены для награждения победителя ежегодного конкурса, который выявляет лучшие достижения муниципальных управленческих команд. Конкурс проводится по номинации „Лучшее автотранспортное предприятие общественного транспорта“, — указано в постановлении правительства ЯНАО.