Лабытнанги получит губернаторскую премию за лучший общественный транспорт
Бюджету Лабытнанги перечислят 3 миллиона рублей за победу в отраслевом конкурсе
Фото: Илья Московец © URA.RU
Правительство ЯНАО выделило три миллиона рублей бюджету города Лабытнанги в качестве целевой дотации за победу в конкурсе лучших муниципальных управленческих команд. Соответствующее постановление подписано губернатором Дмитрием Артюховым.
«В соответствии с решением правительства ЯНАО Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО должен выделить в 2025 году из окружного бюджета дополнительную финансовую помощь городскому округу Лабытнанги. Сумма дотации составит 3 000 000 (три миллиона) рублей. Средства предназначены для награждения победителя ежегодного конкурса, который выявляет лучшие достижения муниципальных управленческих команд. Конкурс проводится по номинации „Лучшее автотранспортное предприятие общественного транспорта“, — указано в постановлении правительства ЯНАО.
Половина суммы будет направлена на поощрение муниципальной управленческой команды и повышение профессионального уровня сотрудников. Вторая половина пойдет на развитие сферы управления, включая гранты участникам команды, материально-техническое оснащение объектов и изготовление знака отличия «Я лучший». Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО обязан обеспечить целевое использование средств в соответствии с утвержденными правилами.
