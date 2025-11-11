Логотип РИА URA.RU
Общество

Лабытнанги получит губернаторскую премию за лучший общественный транспорт

Правительство ЯНАО направит три млн рублей Лабытнанги за победу в конкурсе АТП
11 ноября 2025 в 14:00
Бюджету Лабытнанги перечислят 3 миллиона рублей за победу в отраслевом конкурсе

Фото: Илья Московец © URA.RU

Правительство ЯНАО выделило три миллиона рублей бюджету города Лабытнанги в качестве целевой дотации за победу в конкурсе лучших муниципальных управленческих команд. Соответствующее постановление подписано губернатором Дмитрием Артюховым. 

«В соответствии с решением правительства ЯНАО Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО должен выделить в 2025 году из окружного бюджета дополнительную финансовую помощь городскому округу Лабытнанги. Сумма дотации составит 3 000 000 (три миллиона) рублей. Средства предназначены для награждения победителя ежегодного конкурса, который выявляет лучшие достижения муниципальных управленческих команд. Конкурс проводится по номинации „Лучшее автотранспортное предприятие общественного транспорта“, — указано в постановлении правительства ЯНАО.

Половина суммы будет направлена на поощрение муниципальной управленческой команды и повышение профессионального уровня сотрудников. Вторая половина пойдет на развитие сферы управления, включая гранты участникам команды, материально-техническое оснащение объектов и изготовление знака отличия «Я лучший». Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО обязан обеспечить целевое использование средств в соответствии с утвержденными правилами.

