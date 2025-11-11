Прачечную в Кургане топит уже месяц Фото: Лариса Сурина

Собственники помещения в здании по адресу Гоголя, 105 в Кургане столкнулись с серьезной проблемой. Подвалы их дома и соседнего здания, где расположен Сбер, затоплены водой. В течение месяца они пытались привлечь внимание коммунальщиков, но безрезультатно. Об этом URA.RU рассказала владелица помещения Лариса Сурина.

«Где-то на трассе авария, течет чистая холодная вода и топит подвалы по ул. Гоголя. Но доказать, что это вода из трубы невозможно, так как хлор выветривается за 15 мин. Потери этой воды, конечно же, раскидывают на всех потребителей. Состояние жилого фонда ухудшается из-за сырости и влаги все гниет и плесневеет. Концов не найти», — пояснила Сурина.

В соседнем здании находится офис Сбера (Гоголя, 103). Там в подвале аналогичная ситуация с затоплением подвала. В банке воду откачивает специальная установка.

Продолжение после рекламы

Сурина уточняет, что жители неоднократно обращались в аварийную службу УК «16 район» и звонили, но каждый раз получали обещания, что проблема будет решена, однако никто так и не пришел. В компанию «Водный союз» Сурина написала обращение.

«После обращений потребителей, проживающих по адресу: ул. Гоголя,105, сотрудники „Водного Союза“ обследовали линию холодного водоснабжения. Аварий и утечек на сетях компании не обнаружено. Результаты анализа воды показали, что вода не из сетей „Водного Союза“. Но мы повторно, после жалобы взяли пробы воды для анализа. Результаты будут завтра, после 14-00», — пояснили URA.RU в коммунальной компании.

Получить комментарии в УК «Шестнадцатый район» URA.RU не удалось. На звонок никто не ответил.