Труп школьника из Кургана нашли в Санкт-Петербурге

Тело курганского школьника нашли под окнами в Петербурге (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Санкт-Петербурге обнаружено тело 11-классника из Кургана. Школьник приехал в город на концерт рэпера 9mice. Об этом сообщается в соцсетях.

«Тело школьника из Кургана нашли под окнами многоэтажки на Пейзажной — в Питер он приехал специально на концерт рэпера 9mice. Причины загадочного происшествия сейчас выясняют», — пишет tg-канал «Mash на Мойке».