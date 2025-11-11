Труп школьника из Кургана нашли в Санкт-Петербурге
Тело курганского школьника нашли под окнами в Петербурге (архивное фото)
В Санкт-Петербурге обнаружено тело 11-классника из Кургана. Школьник приехал в город на концерт рэпера 9mice. Об этом сообщается в соцсетях.
«Тело школьника из Кургана нашли под окнами многоэтажки на Пейзажной — в Питер он приехал специально на концерт рэпера 9mice. Причины загадочного происшествия сейчас выясняют», — пишет tg-канал «Mash на Мойке».
Известно, что арендованная школьником квартира была заперта изнутри, на месте не обнаружили следов борьбы или предсмертного письма. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства.
