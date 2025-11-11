Логотип РИА URA.RU
Труп школьника из Кургана нашли в Санкт-Петербурге

11 ноября 2025 в 12:40
Тело курганского школьника нашли под окнами в Петербурге (архивное фото)

Тело курганского школьника нашли под окнами в Петербурге (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Санкт-Петербурге обнаружено тело 11-классника из Кургана. Школьник приехал в город на концерт рэпера 9mice. Об этом сообщается в соцсетях.

«Тело школьника из Кургана нашли под окнами многоэтажки на Пейзажной — в Питер он приехал специально на концерт рэпера 9mice. Причины загадочного происшествия сейчас выясняют», — пишет tg-канал «Mash на Мойке».

Известно, что арендованная школьником квартира была заперта изнутри, на месте не обнаружили следов борьбы или предсмертного письма. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства.

  • 45
    11 ноября 2025 12:57
    Тексты репера 18+,как бы он попал на концерт? Посетителей на концертике надо проверить на возраст. А родители что? вот так одного отпустили? Тоже бы надо проверить на вменяемость
