Курганским мэрам повысят зарплаты при особом условии. Инсайд
Мэры в Курганской области перейдут на государственные должности
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Мэрам в Курганской области будут менять условия получения зарплаты. Доля фиксированная будет увеличена внутри оплаты, а стимулирующая — уменьшена Об изменении в оплате труда корреспондентке URA.RU по запросу сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.
«Курганская областная дума предлагает изменить условия выплаты заработной платы главам муниципальных округов. Речь идет об изменении соотношения частей — фиксированной и стимулирующей», — пояснили URA.RU в пресс-службе правительства.
Ранее URA.RU писало, что главе Шадринска Антону Мокану хотят увеличить зарплату. Прирост к оплате труда, по одной из версий, составит более 70 тысяч рублей. В общей сложности доход мэра будет составлять почти 180 тысяч рублей.
