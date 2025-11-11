Мэры в Курганской области перейдут на государственные должности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрам в Курганской области будут менять условия получения зарплаты. Доля фиксированная будет увеличена внутри оплаты, а стимулирующая — уменьшена Об изменении в оплате труда корреспондентке URA.RU по запросу сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

«Курганская областная дума предлагает изменить условия выплаты заработной платы главам муниципальных округов. Речь идет об изменении соотношения частей — фиксированной и стимулирующей», — пояснили URA.RU в пресс-службе правительства.