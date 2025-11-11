Логотип РИА URA.RU
Курганским мэрам повысят зарплаты при особом условии. Инсайд

11 ноября 2025 в 14:30
Мэры в Курганской области перейдут на государственные должности

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрам в Курганской области будут менять условия получения зарплаты. Доля фиксированная будет увеличена внутри оплаты, а стимулирующая — уменьшена Об изменении в оплате труда корреспондентке URA.RU по запросу сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. 

«Курганская областная дума предлагает изменить условия выплаты заработной платы главам муниципальных округов. Речь идет об изменении соотношения частей — фиксированной и стимулирующей», — пояснили URA.RU в пресс-службе правительства.  

Ранее URA.RU писало, что главе Шадринска Антону Мокану хотят увеличить зарплату. Прирост к оплате труда, по одной из версий, составит более 70 тысяч рублей. В общей сложности доход мэра будет составлять почти 180 тысяч рублей. 

