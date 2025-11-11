Курганский ЗАГС назвал самые популярные имена октября
Для курганских младенцев выбрали самые модные имена за октябрь
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Курганской области в октябре мальчиков родилось больше, чем девочек. Об этом сообщили органы ЗАГС региона в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
«В октябре 2025 года органы ЗАГС Курганской области зарегистрировали мальчиков больше, чем девочек. Самыми популярным именем для мальчиков в Курганской области стало имя Михаил, для девочек — Анна», — уточнили в ведомстве.
Среди единично зарегистрированных в октябре имен мальчиков — Владимир, Гавриил, Гордей, Дорофей, Леонид, Роберт, Яков. У девочек — Афина, Вера, Ирина, Лада, Маруся, Светлана, Устина.
Ранее URA.RU писало, что самыми популярными именами для новорожденных в Курганской области в сентябре были Артем и София. При этом в прошедшем месяце в регионе было зарегистрировано больше девочек, чем мальчиков.
