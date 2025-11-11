Логотип РИА URA.RU
Общество

Курганский ЗАГС назвал самые популярные имена октября

Михаил и Анна стали самими трендовыми именами в Курганской области
11 ноября 2025 в 13:25
Фото: Илья Московец © URA.RU

В Курганской области в октябре мальчиков родилось больше, чем девочек. Об этом сообщили органы ЗАГС региона в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте». 

«В октябре 2025 года органы ЗАГС Курганской области зарегистрировали мальчиков больше, чем девочек. Самыми популярным именем для мальчиков в Курганской области стало имя Михаил, для девочек — Анна», — уточнили в ведомстве.

Среди единично зарегистрированных в октябре имен мальчиков — Владимир, Гавриил, Гордей, Дорофей, Леонид, Роберт, Яков. У девочек — Афина, Вера, Ирина, Лада, Маруся, Светлана, Устина.

Ранее URA.RU писало, что самыми популярными именами для новорожденных в Курганской области в сентябре были Артем и София. При этом в прошедшем месяце в регионе было зарегистрировано больше девочек, чем мальчиков.

