В Шадринске закрыли автобусный маршрут до индустриального парка
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Шадринске (Курганская область) временно прекратил работу автобусный маршрут №12, который следует до индустриального парка. Об этом сообщает мэрия города в своем tg-канале.
«В Шадринске временно прекратил работу автобусный маршрут № 12 „ул. Кооперативная — ШААЗ (Индустриальный парк)“», — пишут власти. Для компенсации неудобств пассажиров изменения в график с 17 ноября внесут в маршрут №10 «Ж/д вокзал — ул. Кооперативная».
Автобус утром и вечером будет делать заезд на ШААЗ, при этом сохранив привычный маршрут и остановки. Он будет отправляться с улицы Кооперативной (маршрут проходит через ШААЗ) в 06:20 и 06:45 утра, а с железнодорожного вокзала (также через ШААЗ) — в 16:10 и 17:10 вечера. О том, когда возобновит работу маршрут №12, будет сообщено дополнительно.
Временное прекращение работы маршрута №12 в Шадринске происходит на фоне недавних изменений в транспортной системе города. С 5 ноября в городе начал курсировать новый автобус №30, маршрут которого включает заезд к школе №5 и экопарку «Увалы». Ранее также сообщалось о повышении стоимости проезда в городских автобусах с 1 ноября с 32 до 34 рублей.
