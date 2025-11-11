В Шадринске закрыли автобусный маршрут до индустриального парка

Шадринцев предупредили о временном закрытии автобусного маршрута Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) временно прекратил работу автобусный маршрут №12, который следует до индустриального парка. Об этом сообщает мэрия города в своем tg-канале.

«В Шадринске временно прекратил работу автобусный маршрут № 12 „ул. Кооперативная — ШААЗ (Индустриальный парк)“», — пишут власти. Для компенсации неудобств пассажиров изменения в график с 17 ноября внесут в маршрут №10 «Ж/д вокзал — ул. Кооперативная».

Автобус утром и вечером будет делать заезд на ШААЗ, при этом сохранив привычный маршрут и остановки. Он будет отправляться с улицы Кооперативной (маршрут проходит через ШААЗ) в 06:20 и 06:45 утра, а с железнодорожного вокзала (также через ШААЗ) — в 16:10 и 17:10 вечера. О том, когда возобновит работу маршрут №12, будет сообщено дополнительно.

