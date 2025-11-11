Логотип РИА URA.RU


Досье на нового руководителя дорожного завода Кургана Шумакова

Управляющим завода «Регион 45» из Кургана назначили топ-менеджера Шумакова
11 ноября 2025 в 13:30
Опытный управленец Андрей Шумаков (справа) возглавил завод дорожной техники в Кургане

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на заводе дорожной техники «Регион 45» новым руководителем стал опытный топ-менеджер Андрей Шумаков. Он будет полностью отвечать за производство спецтехники. О том, что известно о новом управляющем ключевого предприятия региона — в материале корреспондента URA.RU.

Биография и образование

Андрей Александрович Шумаков родился в Кургане. Ему 42 года. Учился в школе №35. В 2005 году получил высшее образование в Курганском государственном университете (КГУ) на машиностроительном факультете. Имеет специальность «Автоматизации технологических процессов и производств». Активно занимается спортом, выступает за футбольную заводскую команду. Женат, воспитывает двоих детей. 

Карьера и бизнес топ-менеджера

Имеет опыт работы в Уральской испытательно-технической лаборатории, занимающейся проверкой и регистрацией установленных газовых баллонов на автомобилях в ГИБДД. Занимал пост директора по развитию компании. Много лет проработал в должности технического директора на заводе дорожной техники «Регион 45». Зарекомендовал себя как опытного управленца.

С начала ноября 2025 года стал управляющим дорожного завода. Его поставили ответственным за производство спецтехники. Предыдущий руководитель Сергей Лютиков, с 2020 года работавший в должности гендиректора, взял на себя другие функции. Он будет отвечать за работу с крупными корпоративными клиентами и развивать внешнеэкономическую торговлю. 

С 2018 года на Шумакове зарегистрировано ИП. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. С 2005 по 2009 годы был учредителем и директором компании «Зауралсельинвест». Фирма занималась оптовой торговлей бытовой мебелью.

