Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Пожары

На стройке в Заозерном районе Кургана загорелся вагончик. Видео

11 ноября 2025 в 12:47
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Сотрудники МЧС потушили пожар в Заозерном (архивное фото)

Сотрудники МЧС потушили пожар в Заозерном (архивное фото)

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Кургане произошел пожар в строительном вагончике. Возгорание случилось в 12 микрорайоне Заозерного. Об этом сообщается в tg-канале МЧС Курганской области.

«Пожар произошел в 12 микрорайоне Заозерного. Огнеборцы МЧС России за четыре минуты ликвидировали возгорание на 5 квадратах», — пишет ведомство.

По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность электрооборудования. В результате происшествия никто не пострадал. МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: не перегружать электрическую сеть, своевременно заменять ветхую проводку, не оставлять включенные электроприборы без присмотра и не использовать неисправное электрооборудование.

Продолжение после рекламы

Это не первый случай возгорания в Кургане за последнее время — накануне в 3 микрорайоне загорелся автомобиль Niva Chevrolet, водитель был госпитализирован с отравлением угарным газом. Ранее в Курганской области также происходили пожары: в деревне Лукина из-за короткого замыкания сгорели дом, гараж и автомобиль, а в Щучье был совершен поджог гаража. МЧС отмечает оперативную работу пожарных и призывает соблюдать правила безопасности.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал