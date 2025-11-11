Сотрудники МЧС потушили пожар в Заозерном (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Кургане произошел пожар в строительном вагончике. Возгорание случилось в 12 микрорайоне Заозерного. Об этом сообщается в tg-канале МЧС Курганской области.

«Пожар произошел в 12 микрорайоне Заозерного. Огнеборцы МЧС России за четыре минуты ликвидировали возгорание на 5 квадратах», — пишет ведомство.

По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность электрооборудования. В результате происшествия никто не пострадал. МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: не перегружать электрическую сеть, своевременно заменять ветхую проводку, не оставлять включенные электроприборы без присмотра и не использовать неисправное электрооборудование.

Продолжение после рекламы