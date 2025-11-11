На стройке в Заозерном районе Кургана загорелся вагончик. Видео
Сотрудники МЧС потушили пожар в Заозерном (архивное фото)
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Кургане произошел пожар в строительном вагончике. Возгорание случилось в 12 микрорайоне Заозерного. Об этом сообщается в tg-канале МЧС Курганской области.
«Пожар произошел в 12 микрорайоне Заозерного. Огнеборцы МЧС России за четыре минуты ликвидировали возгорание на 5 квадратах», — пишет ведомство.
По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность электрооборудования. В результате происшествия никто не пострадал. МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: не перегружать электрическую сеть, своевременно заменять ветхую проводку, не оставлять включенные электроприборы без присмотра и не использовать неисправное электрооборудование.
Это не первый случай возгорания в Кургане за последнее время — накануне в 3 микрорайоне загорелся автомобиль Niva Chevrolet, водитель был госпитализирован с отравлением угарным газом. Ранее в Курганской области также происходили пожары: в деревне Лукина из-за короткого замыкания сгорели дом, гараж и автомобиль, а в Щучье был совершен поджог гаража. МЧС отмечает оперативную работу пожарных и призывает соблюдать правила безопасности.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!