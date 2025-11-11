Суд взыскал с Челябинского меткомбината 886 миллионов рублей

ЧМК придется заплатить москвичам 886 млн рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Арбитражный суд Москвы взыскал с Челябинского меткомбината (ЧМК) 886,8 млн рублей. Как следует из решения, процесс выиграло «АО криогенного машиностроения» из Балашихи (Московская область).

«Признать недействительным отказ ПАО „ЧМК“ от исполнения договора от 17 декабря 2021 года, выраженного в уведомлении о расторжении договора в одностороннем порядке от 23 июля 2025 года. Взыскать с ЧМК в пользу Акционерного общества криогенного машиностроения 881,8 млн рублей задолженности и 5,084 млн рублей расходов по уплате госпошлины», — отмечено в документе.

Кроме взыскания основной задолженности, суд также признал недействительными односторонние отказы ЧМК от исполнения еще двух договоров, заключенных в 2022 году. Также были признаны незаконными требования меткомбината к Газпромбанку об оплате по банковским гарантиям.

В августе суд наложил обеспечительные меры. Тогда по ходатайству истца банку было запрещено исполнять требования ЧМК по гарантиям на общую сумму 2,16 млрд рублей. ЧМК пытался оспорить эти обеспечительные меры, но безуспешно. Девятый арбитражный апелляционный суд в октябре оставил в силе определение суда первой инстанции, отметив, что сохранение запрета направлено на обеспечение эффективного рассмотрения спора и сохранение статус-кво.

ЧМК и его родительский холдинг «Мечел» испытывают существенные финансовые трудности. В отчетности группы упоминалось о наличии неурегулированных долгов. Активы компаний в значительно мере сопоставимы с накопленными обязательствами. Правительство РФ обсуждаем меры поддержки. Отсрочку платежей предоставили не только власти, но и банки.