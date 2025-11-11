Логотип РИА URA.RU
Общество

Свердловская область вошла в тройку самых криминальных регионов РФ

11 ноября 2025 в 13:51
В регионе насчитывается больше 30 тысяч преступлений

В регионе насчитывается больше 30 тысяч преступлений

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Свердловская область вошла в тройку лидеров в рейтинге регионов России по максимальному числу преступлений за 2025 год. Топ составило аналитическое агентство «ПромРейтинг», ориентируясь на базу данных МВД РФ.

Средний Урал занял второе место с 34.684 преступлениями за январь — сентябрь. Первую строчку заняла Челябинская область. В соседнем регионе зарегистрировано за тот же период 38.331 преступление.

Третьим по списку стал Красноярский край — 32.519 преступлений. Далее идут Новосибирская, Иркутская, Кемеровская области, Алтайский и Приморский края, а также Тюменская область и ХМАО.

Фото: агентство «ПромРейтинг»

