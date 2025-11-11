Доллары, авто и лодка: что силовики нашли у экс-охотника на свердловских чиновников

Арест с имущества бывшего полицейского сняли Фото: Илья Московец © URA.RU

На этапе предварительного следствия правоохранители во время обысков у бывшего полицейского свердловского ГУ МВД Евгения Мальцева нашли прицеп, автомобили, доллары США и лодку. Об этом стало известно во время оглашения приговора, передает корреспондент URA.RU.

Железнодорожный райсуд накладывал арест на два прицепа, автомобиль, маломерное судно, десять тысяч долларов США и несколько сотен тысяч рублей. Вынося приговор, судья Верх-Исетского суда, данный арест на имущество сняла.

Евгений Мальцев работал в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области. В мае 2024 года его уволили после возбуждения уголовного дела о посредничестве во взятке.

По версии следствия, Мальцев получил 30 млн рублей от замдиректора строительной фирмы «Нартекс» за прохождение госэкспертизы по школе в Косулино. Он якобы передал их своему товарищу Андрею Ларионову, а тот — другому экс-силовику Сергею Кондрашину. Деньги должны были дойти до чиновников свердловского «Управления государственной экспертизы». Дошли или нет — неизвестно. По одной из версий, они так и остались у Кондрашина, который делал вид, что решает вопрос. 11 ноября суд приговор Мальцева к семи годам в колонии.