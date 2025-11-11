Следователи продолжают расследование Фото: Илья Московец © URA.RU

Директор сетевого магазина из Екатеринбурга, устроивший резню с погибшей в одной из квартир на Химмаше, признал свою вину. Свой поступок он объяснил пьяным состоянием, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального СУ СКР.

«В настоящее время гражданин задержан в процессуальном порядке, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Будучи допрошенным, обвиняемый признал свою вину, объяснив свои действия чрезмерным употреблением спиртного», — пояснили в ведомстве.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, в роковую ночь 27-летний фигурант Ярослав выпил около четырех литров пива, после чего отправился с собутыльниками за добавкой. «Когда спиртное было приобретено, компания переместилась уже в квартиру по улице Бородина, где и случилась кровавая развязка этого „фуршета“» — подчеркнул полковник Горелых.

Инцидент случился в ночь с 9 на 10 ноября. Мужчина зарезал 52-летнюю Ольгу, которая работала кассиром, и ранил своих знакомых. Потерпевшие убежали за помощью в продуктовый магазин «Монетка». Вооруженный неадекват преследовал их, пока его не задержали силовики. Подробнее о кровавом ЧП — в отдельном материале URA.RU.