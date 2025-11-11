«Никакой я не смотрящий»: Гасанов выступил с последним словом в суде Екатеринбурга

Марсель Гасанов заявил, что он не «смотрящий» Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловском облсуде с последним словом выступил Марсель Гасанов, которого судят за занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Следствие считает, что воры в законе поставили его «смотрящим» за регионом, чтобы он следил за «общаком» и разрешал различные вопросы, передает корреспондент URA.RU.

Кроме того, Гасанова обвиняют в оскорблении оперативного сотрудника СИЗО-1. Марсель вину по первой статье отрицает, а по второй — частично признал. Он заявил, что находился в болезненном состоянии и мог неумышленно оскорбить силовика.

«По делу — ничего нет. Я ни на кого не наговариваю. Но человек — „смотрящий“ полгода за регионом? Зачем мне обманывать? Понтоваться перед кем-то? Когда меня задерживали, я добровольно телефон разблокировал. Я за собой ничего не чувствую. Отдал им телефон, ищите переписки — ничего нет. У меня жилья даже нет, я снимал дом. Я не „блатовал“. Если дать моб. прослушку в суде, то все будет понятно. А чтобы решить конфликт [в СИЗО-5, где Гасанов помог заключенному], нужно же вникнуть. <…> Все знают, что я никакой не „смотрящий“ и не криминальный авторитет. Это все просто обман. <…> Я не могу противостоять этому человеческому бардаку. Где-то пьяный я ляпнул, этот мусор собрали. <…>. Я надеюсь на областного судью, мне неважно, что вы [гособвинитель] запросили 15 лет, да хоть 300. Я не чувствую себя виноватым. Никакой я не „смотрящий“, клянусь Богом, я доходяга, лечился, работал», — эмоционально высказался Гасанов.

Продолжение после рекламы

В суде стало известно, что силовики проверяют его на причастность к другим преступлениям. В частности, его подозревают в вымогательстве и захвате бизнеса. Сейчас идет доследственная проверка. «Уже вот молотком ударьте, у меня уже здоровья нет», — просил подсудимый быстрее вынести ему приговор.

В ходе обысков у него нашли кольцо с гравировкой «нашему брату вору Марселю». По словам защиты, кольцо Гасанову якобы подарили с пожеланием больше путешествовать, а не в знак того, что он может являться криминальным элементом.