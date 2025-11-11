Галя, у нас отмена: в Тюмени назвали самых востребованных специалистов в области торговли

Потребность в кадрах в торговле Тюменской области превысила 1500 человек Фото: Илья Московец © URA.RU

По итогам октября лидером по дефициту кадров в Тюменской области стала сфера розничной торговли. Такие данные можно получить в результате анализа сайтов рекрутинговых агентств региона. Какие профессии в торговле самые востребованные, и сколько готов платить работодатель — в материале URA.RU.

Вакансии в торговле

Самая востребованная специальность в торговле - это продавец-кассир Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По данным рекрутеров, в Тюменской области в настоящий момент зарегистрировано более 1500 вакансий, связанных с розничной торговлей. Работодателями выступают как региональные представительства крупных ритейлеров, так и локальные магазины. В равной степени представлены точки, торгующие продуктами питания и непродовольственными товарами.

Самые востребованные специалисты

Что касается структуры предложения, самой востребованной профессией на рынке является продавец. Тюменские компании ищут консультантов и кассиров в количестве более 550, и это абсолютный рекорд в отрасли. Продавцы одинаково нужны и федеральным сетям, и местным торговцам.

Продолжение после рекламы

Пекарями в большинстве случаев интересуется федеральный ритейл Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В пять раз меньше требуется поваров, пекарей и кондитеров. Тюменскому бизнесу не хватает чуть больше 100 таких специалистов, причем работу предлагают преимущественно ритейлеры — в последнее время они активно развивают направление готовой пищи, которую позже продают в своих магазинах.

А вот те, кто приходит на зов «Галя, у нас отмена!» — на третьем месте по востребованности. Местные магазины и сети нуждаются в почти 80 управляющих специалистах. Здесь есть отдельные бутики и торговые точки, но подавляющее большинство вакансий снова выставлено ритейлом.

Зарплатные предложения

Зарплата курьеров учитывает тяжелые условия труда и общую напряженность специальности Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Самую высокую зарплату в торговле предлагают курьерам — эти кадры не входят в топ дефицитных в отрасли, однако потребность есть и в них. На руки доставщикам на транспорте или пешком готовы платить до 216 тысяч рублей, но есть нюанс: это сумма до вычета налогов. К тому же ,все будет зависеть от количества отработанных смен.