Галя, у нас отмена: в Тюмени назвали самых востребованных специалистов в области торговли
Потребность в кадрах в торговле Тюменской области превысила 1500 человек
Фото: Илья Московец © URA.RU
По итогам октября лидером по дефициту кадров в Тюменской области стала сфера розничной торговли. Такие данные можно получить в результате анализа сайтов рекрутинговых агентств региона. Какие профессии в торговле самые востребованные, и сколько готов платить работодатель — в материале URA.RU.
Вакансии в торговле
Самая востребованная специальность в торговле - это продавец-кассир
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
По данным рекрутеров, в Тюменской области в настоящий момент зарегистрировано более 1500 вакансий, связанных с розничной торговлей. Работодателями выступают как региональные представительства крупных ритейлеров, так и локальные магазины. В равной степени представлены точки, торгующие продуктами питания и непродовольственными товарами.
Самые востребованные специалисты
Что касается структуры предложения, самой востребованной профессией на рынке является продавец. Тюменские компании ищут консультантов и кассиров в количестве более 550, и это абсолютный рекорд в отрасли. Продавцы одинаково нужны и федеральным сетям, и местным торговцам.
Пекарями в большинстве случаев интересуется федеральный ритейл
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
В пять раз меньше требуется поваров, пекарей и кондитеров. Тюменскому бизнесу не хватает чуть больше 100 таких специалистов, причем работу предлагают преимущественно ритейлеры — в последнее время они активно развивают направление готовой пищи, которую позже продают в своих магазинах.
А вот те, кто приходит на зов «Галя, у нас отмена!» — на третьем месте по востребованности. Местные магазины и сети нуждаются в почти 80 управляющих специалистах. Здесь есть отдельные бутики и торговые точки, но подавляющее большинство вакансий снова выставлено ритейлом.
Зарплатные предложения
Зарплата курьеров учитывает тяжелые условия труда и общую напряженность специальности
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Самую высокую зарплату в торговле предлагают курьерам — эти кадры не входят в топ дефицитных в отрасли, однако потребность есть и в них. На руки доставщикам на транспорте или пешком готовы платить до 216 тысяч рублей, но есть нюанс: это сумма до вычета налогов. К тому же ,все будет зависеть от количества отработанных смен.
Самый низкий доход обещают кассиру в супермаркете федерального ритейлера. В этом предложении доход описан в виде вилки — от 25 до 50 тысяч рублей. Стоит учитывать, что к должности прилагается серьезная система поощрений и штрафов, а кроме того — материальная ответственность.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!