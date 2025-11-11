Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

Из Тюмени вылетел первый прямой рейс на Фукуок

Таможники оформили первый рейс из Тюмени в Фукуок
11 ноября 2025 в 15:39
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На остров во Вьетнаме отправились 211 пассажиров

На остров во Вьетнаме отправились 211 пассажиров

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Таможенники аэропорта Рощино в Тюмени 11 ноября 2025 года оформили первый рейс на остров Фукуок — крупнейший остров Вьетнама в Сиамском заливе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФТС России.

«Тюменские таможенники оформили первый рейс на Фукуок. Сотрудники таможенного поста Аэропорт Рощино осуществили контроль в отношении туристов и багажа», — отмечено в сообщении ведомства. Всего во Вьетнам отправились 211 пассажиров. 

Ранее, 10 ноября, в аэропорту Рощино впервые приземлился самолет казахстанской авиакомпании SCAT Airlines. Рейсы будут выполняться с периодичностью раз в 10–12 дней.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал