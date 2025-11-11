Из Тюмени вылетел первый прямой рейс на Фукуок
На остров во Вьетнаме отправились 211 пассажиров
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Таможенники аэропорта Рощино в Тюмени 11 ноября 2025 года оформили первый рейс на остров Фукуок — крупнейший остров Вьетнама в Сиамском заливе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФТС России.
«Тюменские таможенники оформили первый рейс на Фукуок. Сотрудники таможенного поста Аэропорт Рощино осуществили контроль в отношении туристов и багажа», — отмечено в сообщении ведомства. Всего во Вьетнам отправились 211 пассажиров.
Ранее, 10 ноября, в аэропорту Рощино впервые приземлился самолет казахстанской авиакомпании SCAT Airlines. Рейсы будут выполняться с периодичностью раз в 10–12 дней.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!