Из Тюмени вылетел первый прямой рейс на Фукуок

Таможенники аэропорта Рощино в Тюмени 11 ноября 2025 года оформили первый рейс на остров Фукуок — крупнейший остров Вьетнама в Сиамском заливе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФТС России.

«Тюменские таможенники оформили первый рейс на Фукуок. Сотрудники таможенного поста Аэропорт Рощино осуществили контроль в отношении туристов и багажа», — отмечено в сообщении ведомства. Всего во Вьетнам отправились 211 пассажиров.