В Тюменской области подорожает проезд

В Тюменской области вырастут максимальные тарифы на проезд в электричках и пригородных поездах между населенными пунктами региона. Соответствующий проект постановления разработан правительством области.

«Утвердить экономически обоснованный уровень тарифа на 2026 год на услуги перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, оказываемые АО „Свердловская пригородная компания“ в Тюменской области, в размере 4,868 руб./пасс-км. Также утвердить предельные максимальные тарифы», — говорится в проекте постановления.

В 2025 году тариф составляет 4,194 рубля за километр пути с одного пассажира. К примеру, проезд в электричке от Тюмени до Ишима стоит 582 рубля. В 2026 году стоимость вырастет до 612 рублей.

Путь от Тюмени до Тобольска в пригородных поездах, в зависимости от класса вагона, сейчас стоит от 479 до 962 рублей за взрослый билет. После увеличения цена поднимется до 503-1011 рублей.