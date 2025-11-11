Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

В Тюменской области подорожает проезд

Для тюменцев вырастут тарифы на проезд в электричках и пригородных поездах
11 ноября 2025 в 17:05
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Билеты на электрички станут дороже

Билеты на электрички станут дороже

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюменской области вырастут максимальные тарифы на проезд в электричках и пригородных поездах между населенными пунктами региона. Соответствующий проект постановления разработан правительством области.

«Утвердить экономически обоснованный уровень тарифа на 2026 год на услуги перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, оказываемые АО „Свердловская пригородная компания“ в Тюменской области, в размере 4,868 руб./пасс-км. Также утвердить предельные максимальные тарифы», — говорится в проекте постановления.

В 2025 году тариф составляет 4,194 рубля за километр пути с одного пассажира. К примеру, проезд в электричке от Тюмени до Ишима стоит 582 рубля. В 2026 году стоимость вырастет до 612 рублей. 

Продолжение после рекламы

Путь от Тюмени до Тобольска в пригородных поездах, в зависимости от класса вагона, сейчас стоит от 479 до 962 рублей за взрослый билет. После увеличения цена поднимется до 503-1011 рублей.

Ранее URA.RU писало и о других запланированных повышениях тарифов. К примеру, услуги ЖКХ в 2026 году проиндексируют на 10,2%.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал