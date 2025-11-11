Тюменский губернатор распорядился помочь супруге бойца СВО, у которой сгорел дом

У женщины сгорел дом, а супргу находится в зоне СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел прием граждан по личным вопросам. В ходе приема были рассмотрены обращения жителей нескольких муниципальных округов, среди них была супруга бойца СВО, у которой сгорел дом. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Из Бердюжского муниципального округа обратилась Кристина Александровна Малакий, многодетная мама, супруга военнослужащего СВО. У них случилась беда, сгорел дом», — пояснил Александр Моор.

Губернатор подписал распоряжение о выделении материальной помощи для приобретения бытовой техники и мебели для съемного жилья. «Ситуацию буду контролировать лично, если семье понадобится дополнительная помощь, обязательно окажем», — заверил глава региона.

Продолжение после рекламы

Ботогоз Касенова обратилась к губернатору от имени жителей деревни Большие Акияры Тюменского муниципального округа, где расположен «Квартал Семейный» с участками под ИЖС. На местной площадке расположены грунтовые дороги. Это создает трудности для местных жителей. Александр Моор дал поручение коллегам разработать план обустройства территории дорогами с твердым покрытием. В настоящее время на данном участке уже осуществляются необходимые работы.

Галина Медведева из Упоровского муниципального округа в свою очередь подняла вопрос о строительстве блочной станции подготовки питьевой воды в деревне Боровушка. Губернатор поручил выполнить работы до конца 2026 года.