«Не место для скандалов»: Алексей Чумаков приехал в Тюмень судить артистов. Фото

Певец Алексей Чумаков стал членом жюри в тюменском конкурсе талантов
11 ноября 2025 в 14:09
Алексей Чумаков приехал в Тюмень на конкурс талантов

Алексей Чумаков приехал в Тюмень на конкурс талантов

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмень приехал известный певец и телеведущий Алексей Чумаков. Он вошел в состав жюри городского конкурса талантов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала участница ансамбля «ЯР» Екатерина Бекишева, коллектива которой стал победителем в номинации «За продвижение патриотического тренда».

«Сделали фото со звездой. Он сказал, что в восторге от нашего исполнения. Алексей Чумаков приехал в родной город, сразу после перенесенной операции на позвоночнике и его участие в жюри — это поистине широкий жест в адрес тюменских коллег и старых друзей, которых он не забывает», — поделилась Бекишева.

По словам Екатерины, Чумаков был деликатен в своих оценках. «Он не только делал комплименты, но и следил за тем, чтобы все высказывались корректно», — передала слова певца участница. Певец отметил, что жесткая критика и скандалы уместны в телешоу ради рейтингов, но неуместны в дружеской атмосфере конкурса. Ранее URA.RU писало, что Чумаков пояснил слова про жену на скандальном интервью. Певец из Тюмени назвал себя «главным абьюзером страны» в эфире телеканала ТНТ.

Алексей Чумаков следил за тем, чтобы все судьи высказывались корректно

Фото: Екатерина Бекишева

