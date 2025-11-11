Снова в долги: тюменское правительство хочет получить от банков еще 17 миллиардов рублей

Тюменские власти сразу после подписания 16 контрактов на получение кредитных линий в банках открыли еще 17 аналогичных закупок. Информация о закупках размещена на едином госпортале.

Стоимость каждой из закупок составляет 197,25 миллиона рублей — столько правительство готово заплатить за открытие банковского продукта. Прием заявок на участие продлится до 20 ноября, а сами кредитные линии — если они будут предоставлены — будут действовать до середины декабря 2026 года. Ранее тюменские власти уже получили от банков 16 таких же кредитных линий.