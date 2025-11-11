Цены полезут вверх: как скажется птичий грипп на птицефабрике «Пышминская» на стоимости яиц в Тюмени

Вспышка птичьего гриппа совпадает по срокам с сезонным повышением цены на яйцо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ближайшее время жителям Тюмени стоит ожидать роста цен на куриное яйцо — таким будет главное последствие вспышки птичьего гриппа на птицефабрике «Пышминская». Прогнозом с URA.RU поделилась управляющий партнёр аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

«Последствия вспышки птичьего гриппа на птицефабрике в Тюменской области для потребителей будут, но не столь серьезными, как могло быть в иных регионах. Сокращение предложения вызовет подорожание, но это будет иметь кратковременный эффект, пока ситуация не стабилизируется. Часть локальных дефицитов можно заместить наращиванием производства на других фабриках Тюменской области или импортом из других регионов. Отчасти рост цен у ретейлеров будет спровоцирован необходимостью перестраивать логистику», — отметила она

Аналитик добавила, что повышенные цены могут сохраниться и после ликвидации последствий заражения. «Производитель наверняка попытается компенсировать часть затрат на издержки по устранению ситуации», — пояснила Косарева.

Добавить масла в ценовой огонь может сезонное повышение цен на яйцо — оно традиционно происходит зимой и совпадет с процессом ликвидации вспышки болезни. Впрочем, значительного роста цен аналитик не ожидает. «На территории Тюменской области есть альтернативный производитель, достаточно крупный», — подытожила Косарева.