Экс-директор Тюменского драмтеатра Осинцев нашел новую работу

Бывший директор Тюменского Большого драматического театра (ТБДТ) Сергей Осинцев стал ведущим утреннего шоу на «Радио 7». Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Осинцев, который проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве, был уволен из ТБДТ в начале мая.

«Я возвращаюсь на радио! Утреннее шоу „Большая Семерка“ на „Семерке“ — теперь в эфире каждый будний день с 7:00 до 10:00. Мой коллега и соведущий — Владимир Башкиров. Он не случайный человек в радио-мире — начинал в Тюмени еще в конце 90-х, как и ваш покорный слуга. После ярких лет в столицах Владимир возвращается в родной эфир, а я все это время трудился на благо искусства — и вот мы снова вместе!», — написал Сергей Осинцев в своей публикации.

Экс-директор Тюменского драмтеатра уже провел несколько радиоэфиров. Отрывки передач он периодически выкладывает в своих соцсетях.

В июле 2024 года бывший худрук Тюменского драмтеатра Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве на общую сумму 30 млн рублей. До сентября 2025 года Осинцев находился сначала под домашним арестом, а затем — под запретом определенных действий. Помимо прочего экс-директору ТБДТ было запрещено посещать театр. После того как его отпустили под подписку о невыезде, он смог вернуться к работе в качестве актера и экскурсовода.