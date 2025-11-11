Тюменцы будут платить больше налогов

Вычислять, с какой суммы нужно заплатить налог, планируют по-новому Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области хотят увеличить коэффициент, который применяется для расчета налога, необходимого к уплате при продаже недвижимости. Показатель вырастет с 0,7 до единицы, а значит, налогооблагаемая сумма дохода не сможет быть меньше кадастровой стоимости объекта. Информация представлена на сайте областной думы.

«Законом субъекта Российской Федерации понижающий коэффициент 0,7, применяемый в целях налогообложения доходов налогоплательщика от продажи недвижимого имущества, может быть увеличен до единицы включительно. Проектом закона предлагается ввести это изменение. Таким образом, с 1 января 2026 года налогооблагаемый доход физических лиц от продажи недвижимого имущества не сможет быть ниже кадастровой стоимости проданного объекта», — говорится в проекте документа.

Сейчас расчет ведется так: если полученный доход ниже кадастровой стоимости объекта умноженной на 0,7, то платить налог нужно именно с этой суммы. То есть, к примеру, вы продали недвижимость за миллион, а по кадастру она стоит два миллиона. Налог возьмут с с суммы в 2 000 000 рублей умноженных на 0,7, то есть с 1 400 000.

