В Тюмени на благоустройство площади Борцов Революции в 2026 году планируют потратить 303 миллиона рублей. Такая информация указана в проекте городского бюджета на ближайшие три года. Горожане сами выбирали облик территории в рамках опроса на портале «Я решаю!».

«В рамках мероприятий по благоустройству общественных пространств в 2026 году планируется благоустройство одной озелененной территории (площадь Борцов Революции). На реализацию предусмотрены средства в размере 303 319 523 рублей», — указано в документе.

Вариант, за который проголосовали горожане, предполагает развитие темы сада. В центре планируют разместить фонтан с чашей в виде амфоры и ель для проведения новогодних мероприятий, возле набережной — амфитеатр под открытым небом с видом на левый берег Туры. Также планируется организовать игровую зону со спортивными объектами.

