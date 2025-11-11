На превращение площади в сад в центре Тюмени потратят свыше 300 миллионов рублей. Фото
Горожане сами выбирали облик территории в рамках опроса на портале «Я решаю!»
Фото: Николай Бастриков © URA.RU
В Тюмени на благоустройство площади Борцов Революции в 2026 году планируют потратить 303 миллиона рублей. Такая информация указана в проекте городского бюджета на ближайшие три года. Горожане сами выбирали облик территории в рамках опроса на портале «Я решаю!».
«В рамках мероприятий по благоустройству общественных пространств в 2026 году планируется благоустройство одной озелененной территории (площадь Борцов Революции). На реализацию предусмотрены средства в размере 303 319 523 рублей», — указано в документе.
Вариант, за который проголосовали горожане, предполагает развитие темы сада. В центре планируют разместить фонтан с чашей в виде амфоры и ель для проведения новогодних мероприятий, возле набережной — амфитеатр под открытым небом с видом на левый берег Туры. Также планируется организовать игровую зону со спортивными объектами.
Горожане проголосовали за концепцию площади-сада
Фото: администрация Тюмени
