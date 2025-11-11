Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

ЖКХ и Городская среда

На превращение площади в сад в центре Тюмени потратят свыше 300 миллионов рублей. Фото

В Тюмени площадь Борцов Революции благоустроят за 300 миллионов рублей
11 ноября 2025 в 16:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Горожане сами выбирали облик территории в рамках опроса на портале «Я решаю!»

Горожане сами выбирали облик территории в рамках опроса на портале «Я решаю!»

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени на благоустройство площади Борцов Революции в 2026 году планируют потратить 303 миллиона рублей. Такая информация указана в проекте городского бюджета на ближайшие три года. Горожане сами выбирали облик территории в рамках опроса на портале «Я решаю!».

«В рамках мероприятий по благоустройству общественных пространств в 2026 году планируется благоустройство одной озелененной территории (площадь Борцов Революции). На реализацию предусмотрены средства в размере 303 319 523 рублей», — указано в документе.

Вариант, за который проголосовали горожане, предполагает развитие темы сада. В центре планируют разместить фонтан с чашей в виде амфоры и ель для проведения новогодних мероприятий, возле набережной — амфитеатр под открытым небом с видом на левый берег Туры. Также планируется организовать игровую зону со спортивными объектами.

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/3

Горожане проголосовали за концепцию площади-сада

Фото: администрация Тюмени

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал