В Тюмени торгуют «веселым чаем» с эффектом алкоголя

Китайский чай с необычным эффектом продают в онлайн-магазинах

В Тюмени начали торговать китайским чаем с опьяняющим «алкогольным» эффектом. Объявления о его продаже появились на открытых онлайн-площадках бесплатных объявлений.

«Китайский чай с эффектом, такого нет в обычных магазинах, полностью натуральный. Идеально подойдет непьющим людям, которые хотят найти замену алкоголю», — указано в одном из объявлений.

Продавцы утверждают, что чай доставляется в Россию напрямую из Китая. При этом, многие потребители отзываются о продукте негативно. Отмечая, что употребление напитка вызывает такие побочные эффекты, как учащенное сердцебиение и головокружение.

«Ради интереса решила заказать чай с опьяняющим эффектом и очень сильно разочаровалась. Во-первых, никаких эффектов кроме тахикардии и головокружения я не получила. Во-вторых, продавец не смог предоставить документы и сертификаты качества на продукцию. Про цены вообще молчу — заоблачные. В общем, больше такой чай я заказывать никогда не буду. И другим не советую», — рассказала URA.RU одна из жительниц Тюмени.

В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.