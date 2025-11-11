Во дворе дома в Тюмени, где мужчина зарезал барана, провели уборку
Место забоя барана почистили от следов ритуального действия
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Во дворе многоквартирного дома, где мужчина зарезал барана, провели уборку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации областной столице.
«Правоохранительные органы оперативно отреагировали на поступившую информацию, начав тщательное расследование обстоятельств инцидента. На месте происшествия была проведена уборка», — пояснили в администрации.
Специалисты полностью устранили все следы происшествия. По словам мэрии, это позволило минимизировать негативные психологические последствия для жильцов дома и прохожих.
Инцидент произошел вечером 10 октября в микрорайоне Тюменский-1. Мужчина зарезал барана прямо во дворе многоквартирного дома. Правоохранители установили его личность. Он привлечен к административной ответственности. Сейчас идет проверка на предмет наличия в действиях мужчины состава преступления по статье о жестоком обращении с животными.
