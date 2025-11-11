Во дворе дома в Тюмени, где мужчина зарезал барана, провели уборку

Место забоя барана почистили от следов ритуального действия Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Во дворе многоквартирного дома, где мужчина зарезал барана, провели уборку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации областной столице.

«Правоохранительные органы оперативно отреагировали на поступившую информацию, начав тщательное расследование обстоятельств инцидента. На месте происшествия была проведена уборка», — пояснили в администрации.

Специалисты полностью устранили все следы происшествия. По словам мэрии, это позволило минимизировать негативные психологические последствия для жильцов дома и прохожих.

