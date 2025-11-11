Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Во дворе дома в Тюмени, где мужчина зарезал барана, провели уборку

Специалисты убрали следы забоя барана во дворе многоквартирного дома в Тюмени
11 ноября 2025 в 14:50
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Место забоя барана почистили от следов ритуального действия

Место забоя барана почистили от следов ритуального действия

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Во дворе многоквартирного дома, где мужчина зарезал барана, провели уборку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации областной столице. 

«Правоохранительные органы оперативно отреагировали на поступившую информацию, начав тщательное расследование обстоятельств инцидента. На месте происшествия была проведена уборка», — пояснили в администрации.

Специалисты полностью устранили все следы происшествия. По словам мэрии, это позволило минимизировать негативные психологические последствия для жильцов дома и прохожих.

Продолжение после рекламы

Инцидент произошел вечером 10 октября в микрорайоне Тюменский-1. Мужчина зарезал барана прямо во дворе многоквартирного дома. Правоохранители установили его личность. Он привлечен к административной ответственности. Сейчас идет проверка на предмет наличия в действиях мужчины состава преступления по статье о жестоком обращении с животными.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал