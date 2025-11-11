Тюменских школьников начнут целенаправленно готовить к работе в нефтегазовом секторе
В них смогут обучаться дети 8 и 9 классов
В Тюмени запустят программу ранней профориентации для школьников. Здесь начнут работать нефтехимические классы. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«В Тюмени откроют нефтехимические классы. Тобольский многопрофильный техникум и департамент образования Тюмени заключили соглашение о сотрудничестве в подготовке абитуриентов СПО», — указано в сообщении.
Такие классы будут готовить будущих абитуриентов, которые хотят целенаправленно развиваться в нефтехимической отрасли. Подобные занятия смогут посещать школьники с 8 по 9 классы.
Ранее в школах Тюменской области уже были открыты спецклассы МЧС, где ученики изучают основы профессии и готовятся к поступлению в соответствующие учебные заведения. Новая инициатива направлена на подготовку кадров для нефтехимической отрасли и позволит школьникам получить базовые знания и навыки в этой сфере.
