Тюменских школьников начнут целенаправленно готовить к работе в нефтегазовом секторе

В Тюмени откроют нефтехимические классы
11 ноября 2025 в 17:18
В них смогут обучаться дети 8 и 9 классов

В них смогут обучаться дети 8 и 9 классов

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Тюмени запустят программу ранней профориентации для школьников. Здесь начнут работать нефтехимические классы. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«В Тюмени откроют нефтехимические классы. Тобольский многопрофильный техникум и департамент образования Тюмени заключили соглашение о сотрудничестве в подготовке абитуриентов СПО», — указано в сообщении. 

Такие классы будут готовить будущих абитуриентов, которые хотят целенаправленно развиваться в нефтехимической отрасли.  Подобные занятия смогут посещать школьники с 8 по 9 классы.

Ранее в школах Тюменской области уже были открыты спецклассы МЧС, где ученики изучают основы профессии и готовятся к поступлению в соответствующие учебные заведения. Новая инициатива направлена на подготовку кадров для нефтехимической отрасли и позволит школьникам получить базовые знания и навыки в этой сфере.

