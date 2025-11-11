Тюменских школьников начнут целенаправленно готовить к работе в нефтегазовом секторе

В них смогут обучаться дети 8 и 9 классов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Тюмени запустят программу ранней профориентации для школьников. Здесь начнут работать нефтехимические классы. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«В Тюмени откроют нефтехимические классы. Тобольский многопрофильный техникум и департамент образования Тюмени заключили соглашение о сотрудничестве в подготовке абитуриентов СПО», — указано в сообщении.

Такие классы будут готовить будущих абитуриентов, которые хотят целенаправленно развиваться в нефтехимической отрасли. Подобные занятия смогут посещать школьники с 8 по 9 классы.

