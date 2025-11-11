Логотип РИА URA.RU
Тюменцы в считанные минуты раскупили все билеты на поезд Деда Мороза. Скрин

Тюменцы раскупили все билеты на поезд Деда Мороза
11 ноября 2025 в 18:07
Сказочный поезд прибудет в Тюмень 11 декабря

Сказочный поезд прибудет в Тюмень 11 декабря

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители Тюмени в течение первых минут после начала продаж раскупили все свободные билеты на поезд деда Мороза. Продажи открылись ровно за месяц до мероприятия в 15 часов по московскому времени. Информация об этом размещена на сайте РЖД.

«Город (станция): Тюмень. Дата проведения: 11.12.2025. Все десять слотов распроданы», — указано на сайте.

Старт продаж начался в 11 ноября в 17 часов по местному времени. В поезде можно посетить игровой квест или кукольный театр. В последнем было всего четыре слота и каждый из них также выкуплен.

Поезд Деда Мороза — это празднично оформленная передвижная резиденция, которая передвигается по городам России. В этом году сказочный состав посетит 70 городов. Начнется путешествие 19 ноября во Владивостоке, а закончится уже 11 января 2026 года в Великом Устюге.

Билеты раскупили на сказочный квест

Фото: Скрин с сайта РЖД

