Жители Тюмени в течение первых минут после начала продаж раскупили все свободные билеты на поезд деда Мороза. Продажи открылись ровно за месяц до мероприятия в 15 часов по московскому времени. Информация об этом размещена на сайте РЖД.

«Город (станция): Тюмень. Дата проведения: 11.12.2025. Все десять слотов распроданы», — указано на сайте.

Старт продаж начался в 11 ноября в 17 часов по местному времени. В поезде можно посетить игровой квест или кукольный театр. В последнем было всего четыре слота и каждый из них также выкуплен.

Поезд Деда Мороза — это празднично оформленная передвижная резиденция, которая передвигается по городам России. В этом году сказочный состав посетит 70 городов. Начнется путешествие 19 ноября во Владивостоке, а закончится уже 11 января 2026 года в Великом Устюге.