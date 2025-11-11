Тюменские власти отчитались о готовности к отопительному сезону в 2025 году
К работе готовы 200 аварийных бригад ресурсноснабжающих организаций
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Тюменской области провели все необходимые ремонты коммунальных сетей в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщает департамент ЖКХ региона.
«Коммунальные службы провели ревизию всех объектов и сетей и выполнили необходимые ремонты. На это у специалистов было чуть больше 100 дней», — отметили в ведомстве.
Всего было заменено 29 километров сетей теплоснабжения, а также более 40 километров сетей водоснабжения. Ремонт в том числе провели на 14 километрах канализации.
На данный момент все службы готовятся к работе в отопительный сезон. Уже сейчас сформировано более 200 аварийных бригад суммарной численностью более чем в 900 человек. К работе готовы 300 единиц техники и 310 резервных источников электроснабжения.
Ранее губернатор Александр Моор сообщил, что отопительный сезон начался в срок, а запасы топлива в котельных превышают нормативные показатели. С 2023 года модернизация ЖКХ способствовала снижению аварийных ситуаций на тепловых сетях.
