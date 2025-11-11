Как озеленить Тюмень без новых парков: ландшафтный дизайнер предложил новый способ
Такой вариант позволит добавить в город растительности без создания отдельных парков
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Ландшафтный дизайнер Иван Шаферов предложил решить проблему нехватки зелени в Тюмени с помощью зеленых фасадов и крыш. В разговоре с URA.RU он рассказал, что важно выбрать «правильные» растения, которые адаптируются к местному климату и будут хорошо выглядеть независимо от сезона. Такой вариант позволит добавить в город растительности без создания отдельных парков.
«Эффективными и интересными решениями для интеграции в Тюмень большего количества зелени без создания отдельных парков могут стать зеленые крыши и фасады зданий. Если говорить о создании зеленых крыш, то необходимо подчеркнуть, что существуют два их основных вида: экстенсивная и интенсивная. Для озеленения фасадов в городе можно использовать сетчатые или нитяные конструкции, по которым растения (лианы) смогут расти вверх. Среди растений, подходящих для климата Тюмени: девичий виноград, жимолость каприфоль, клематис гибридный, лимонник», — отметил арт-директор экосистемы Garden Group.
Есть два вида зеленых крыш. Экстенсивная подходит для декоративного озеленения, такой вариант создается для наблюдения снаружи или сверху и не предполагает передвижения по территории. При таком формате приживутся молодило, тимьян ползучий, котовник, гвоздика травянка, ковыль тончайший, щучка дернистая.
Интенсивная крыша позволит высаживать злаки, небольшие деревья, кустарники. Например, яблоню, рябину, клен Гиннала, иву пурпурную. В этом случае используют контейнеры или специальную систему увеличения подъема грунта.
