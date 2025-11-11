Как озеленить Тюмень без новых парков: ландшафтный дизайнер предложил новый способ

Такой вариант позволит добавить в город растительности без создания отдельных парков Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ландшафтный дизайнер Иван Шаферов предложил решить проблему нехватки зелени в Тюмени с помощью зеленых фасадов и крыш. В разговоре с URA.RU он рассказал, что важно выбрать «правильные» растения, которые адаптируются к местному климату и будут хорошо выглядеть независимо от сезона. Такой вариант позволит добавить в город растительности без создания отдельных парков.

«Эффективными и интересными решениями для интеграции в Тюмень большего количества зелени без создания отдельных парков могут стать зеленые крыши и фасады зданий. Если говорить о создании зеленых крыш, то необходимо подчеркнуть, что существуют два их основных вида: экстенсивная и интенсивная. Для озеленения фасадов в городе можно использовать сетчатые или нитяные конструкции, по которым растения (лианы) смогут расти вверх. Среди растений, подходящих для климата Тюмени: девичий виноград, жимолость каприфоль, клематис гибридный, лимонник», — отметил арт-директор экосистемы Garden Group.

Есть два вида зеленых крыш. Экстенсивная подходит для декоративного озеленения, такой вариант создается для наблюдения снаружи или сверху и не предполагает передвижения по территории. При таком формате приживутся молодило, тимьян ползучий, котовник, гвоздика травянка, ковыль тончайший, щучка дернистая.

Продолжение после рекламы