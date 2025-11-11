Непарламентская оппозиция в Тюмени отказывается от межпартийного альянса
Альянс непарламентской оппозиции планируют организовать тюменские «Коммунисты России»
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Тюменские ячейки партий, не представленных в Госдуме, не захотели вступать в альянс с «Коммунистами России». Предложение создать объединение с функциями общественного штаба комроссы озвучили в сентябре, но пока что идею не поддержали ни в тюменском «Яблоке», ни в «Партии пенсионеров», сообщил агентству первый советник главы реготделения КПКР Динар Абукин.
«Очень сложно, потому что отделения таких непарламентских партий практически мертвые, их нет. Но мы все равно пытаемся выстроить систему взаимодействия», — сообщил Динар Абукин. Не найдя поддержки на уровне регионального руководства партий, тюменская КПКР решила выйти на их федеральное начальство, однако каких-либо результатов это пока не принесло.
Альянс из оппозиционных партий понадобился тюменским комроссам «для совместной защиты прав и помощи президенту». Ранее URA.RU сообщало, что в 2026 году в Тюменской области состоятся выборы в Государственную и областную думы. В планах областных властей на год «больших выборов» — снизить протестный потенциал политических партий.
