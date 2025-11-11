Главный танковый завод РФ, где идут сокращения, известен большим подвигом в годы войны

Вклад Уралвагонзавода в победу над фашизмом в 1945-м невозможно переоценить (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тагильский Уралвагонзавод, где недавно было объявлено о сокращении части персонала, внес значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. За каждым выстрелом, за каждым километром пройденного к Берлину пути стоял титанический труд в тылу. Именно здесь, в тысячах километров от линии фронта, ковалось то оружие, которое в итоге и сломало хребет вермахту. О том, как удалось мобилизовать промышленный, человеческий и научный потенциал за короткий промежуток, — в материале URA.RU.

Рождение гиганта в экстремальных условиях

Осенью 1941 года ситуация на фронте была критической. Немецкие войска рвались к Москве, а на юге создалась угроза захвата Харькова, где располагался один из флагманов советского танкостроения — завод №183. Принятое решение об эвакуации предприятия в глубокий тыл, на Урал, в Нижний Тагил, было актом стратегического спасения. Этот процесс стал первым и, возможно, самым сложным этапом мобилизации.

В невероятно сжатые сроки под бомбежками были демонтированы и отправлены в тыл тысячи единиц оборудования, десятки тысяч тонн материалов и чертежей. Вместе с техникой ехали люди — инженеры, конструкторы, опытные рабочие, их семьи. Фактически целый город в городе перемещался через всю страну. Уже на новом месте, на площадке строящегося до войны Вагоностроительного завода, началось «чудо».

Прибывающие эшелоны разгружались прямо в чистом поле, на снегу, и монтаж станков начинался немедленно, часто под открытым небом. Сроки, отведенные на запуск производства, казались нереальными — два месяца. И этот срок был выдержан. К концу 1941 года, в самый разгар битвы за Москву, с конвейера нового Уральского танкового завода сошли первые уральские «тридцатьчетверки».

Мобилизация производства: Конвейер Победы

Переориентация вагоностроительного завода на выпуск танков была тотальной. Завод не просто освоил новый продукт — он стал крупнейшим в мире производителем бронетанковой техники. Ключом к успеху стала конвейерная сборка танков, впервые в мире примененная именно здесь для такой сложной машины, как Т-34.

Производственный процесс был выстроен с максимальной эффективностью:

Работа в несколько смен: Завод работал круглосуточно, без выходных. Знаменитый лозунг «Всё для фронта, всё для Победы!» был не просто словами. Рабочие трудились по 12, 14, а иногда и 18 часов в сутки.

Непрерывное совершенствование: Конструкторское бюро под руководством А.А. Морозова, эвакуированное вместе с заводом, постоянно работало над упрощением и ускорением производства. Вносились изменения в конструкцию танка, которые не снижали его боевых качеств, но делали его технологичнее и дешевле в изготовлении. Знаменитая литая башня, производимая Уралмашем, пришла на смену более сложной в производстве сварной.

Кооперация: УВЗ был сердцем огромного промышленного кластера. Смежники поставляли ему бронелисты, двигатели, пушки, оптику, резину. Любой сбой в этой цепи немедленно парализовал бы конвейер, поэтому координация была отлажена до автоматизма.

Результат этой мобилизации производства ошеломляет: каждый второй танк Т-34, принявший участие в боях Великой Отечественной войны, был произведен в Нижнем Тагиле. Всего за годы войны завод выпустил около 25–30 тысяч «тридцатьчетверок», становясь главной кузницей бронетанковых сил Красной Армии. Эта стальная река, текущая с Урала на фронт, позволяла командованию не просто восполнять потери, но и формировать новые танковые армии, решавшие исход крупнейших операций — от Курской дуги до штурма Берлина.

Феномен «Опорного края державы»

Техническая и организационная мобилизация были бы невозможны без мобилизации человеческого потенциала. Коллектив завода — это уникальный сплав.

Ветераны: Опытные рабочие и инженеры, приехавшие из Харькова, стали костяком, носителями технологии и духа предприятия.

Женщины и подростки: На смену ушедшим на фронт мужчинам к станкам встали их жены, сестры, дети. Они осваивали сложнейшие профессии сварщиков, токарей, фрезеровщиков, работая на износ, недоедая и ночуя прямо в цехах.

Тыловая идеология: Осознание своей роли в Победе было мощнейшим мотиватором. Рабочие знали, что их 12-часовой труд у станка — это такой же выстрел по врагу, как и пуля солдата. Соцсоревнования, перевыполнение планов на 200–300% («двухсотники» и «трехсотники») были массовым явлением.

Именно здесь в тяжелейших условиях родилась знаменитая уральская школа танкостроения, основанная на высочайшем профессионализме, ответственности и невероятной стойкости.

Вклад Уралвагонзавода в победу над фашизмом в 1945-м невозможно переоценить. Это был не просто «вклад в виде танков». Это была демонстрация беспрецедентной способности целой страны к консолидации и мобилизации в экстремальных условиях. УВЗ сумел мобилизовать всё: промышленный потенциал, научно-технический потенциал, человеческий потенциал.

Что собой представляет УВЗ сейчас

В настоящее время УВЗ представляет собой ведущее российское предприятие, осуществляющее производство порядка ста наименований продукции. Помимо боевой техники и вагонов, в Нижнем Тагиле изготавливаются железнодорожные цистерны и техника для дорожно-строительного сектора.